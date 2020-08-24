  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Piyasalarda gün ortası
Ekonomi

Piyasalarda gün ortası

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükseldi, 18'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 7,3650 liradan, avro 8,7180 liradan işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:16:19 -
Piyasalarda gün ortası

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 1.116,23 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,34 puan değer kazandı. Cuma günü 1.109,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 1,36 puan ve yüzde 0,12 artarak 1.111,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.107,77 ve en yüksek 1.118,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63, teknoloji endeksi yüzde 0,56, sanayi endeksi yüzde 0,83, hizmetler endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükseldi, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Petkim, Tüpraş, Güneş Sigorta, Zorlu Enerji ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.


- Altının onsu 1.947,61 dolar seviyesinde


Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1834, sterlin/dolar paritesi 1,3125 ve dolar/yen paritesi 105,71 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,3650 liradan, avro 8,7180 liradan satılıyor.

Altının onsu ise uluslararası piyasalarda 1.947,61 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,01 yükselişle 45,22 dolardan işlem görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kariyer
Ekonomi

Kariyer

İş ilanları güncel | iş arayan milyonlarca kişi internette yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. İş arayanların en çok tercih et..
Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: Biz hazırız
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif: Biz hazırız

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Türkiye ile S-400'lerin ek sevkiyatı konusunda görüşmeye ve hemen gönderimini sağlamaya hazır..
Giresun’a giden Bakan Murat Kurum'un ekibinden kötü haber!
Gündem

Giresun’a giden Bakan Murat Kurum'un ekibinden kötü haber!

Giresun’daki el felaketi dolayısıyla bölgede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koruma ekibinin Çorum'da kaza yaptığı öğrenil..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı