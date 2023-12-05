Piyasalarda beklentiler şekilleniyor! Sıkılaşma hız kesecek borsada hava değişecek

Kasım ayında enflasyon aylık bazda %3,28’lik artışla %3,5 olan ortalama beklentiye kıyasla daha ılımlı bir tablo ortaya çizdi. Böylece yıllık rakam sınırlı bir artışla %61,4’ten %61,98 seviyesine yükselmiş oldu. Daha da önemlisi yıllık rakamda henüz zirve görülmemiş olsa da kasım ayı verilerinde aylık artış eğiliminin zayıflamaya devam etmesi dikkati çekti.

Beklentiler ne yönde?

Aralık ayının hemen başında enflasyonda küçük çaplı bir yükseliş görülse de Haziran ayından bu yana yukarı yönlü eğilim sergileyerek %30’un hemen altından %45’in üzerine yükselen 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin yeniden bu seviyenin altına gerilemesi beklentilerin yavaş yavaş iyileşebileceğine işaret ediyor.

Sıkılaşma hız kesecek

Politika faizini %8,5’ten %40 seviyesine yükselten TCMB’nin son toplantısında sinyalini verdiği gibi Aralık ayı PPK toplantısında sıkılaştırma adımlarında hız keseceği tahmin ediliyor. USD/TL ise hafif yukarı yönlü eğilimini korusa da özellikle S&P’nin kredi notu görünümünde yaptığı yukarı yönlü revizyonun ardından daha ılımlı bir eğilim sergilemeye başladı.

Gelecek haftanın periyodu

Gelecek hafta Moody’s’in güncelleme yapmasının beklendiği düşünülürse kayıplar devam edebilecek olsa da önceki haftalara kıyasla daha ılımlı bir seyir görülebilir. Bu kapsamda geride bıraktığımız haftayı zorlanmasına rağmen 8000 puanın üzerinde tamamlayan BIST-100 endeksi dün yeniden söz konusu noktanın altını test etse de öğleden sonra artan iyimserlikle günü teknik açıdan önemini yüksek bulduğumuz bu noktanın üzerinde noktaladı. Biraz daha büyük resme baktığımızda endekste 8000-8200 bandındaki sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla sıkışmanın hangi yöne doğru kırılacağını izlemeye devam ediyoruz. 8000 puanın altına doğru sarkmalarda ise 7900’ü destek olarak izlenebilecek.