Piyasalar Merkez'den talimat aldı!

Eylül ayı ayında başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere piyasalar tarafından yakından takip edilen gelişmiş ve gelişmekte olan merkez bankası para politikası toplantıları gerçekleştirildi.

FED, politika faizini beklentilere paralel şekilde %5.25-%5.50 seviyesinde sabit tuttu. ECB, faizleri 25 baz puan artırdı ve politika faizi %4.50'ye, mevduat faizi %4'e, gecelik borç verme faizi %4.75’e yükseltildi.

Küresel gelişmelerin izi

Öte yandan, ABD ve Avrupa’da 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarının nihaî verileri izlendi. Revize edilen verilere göre yılın ikinci çeyreğinde ABD ekonomisi yıllık bazda %2.1 büyürken; Euro Bölgesi ekonomisi yıllık bazda %0.5 büyüdü. Vakıfbank'ın aylık raporuna göre; Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini bu yıl için %2.4'ten %2.5'e çıkarırken, gelecek yıl için %2.1'den %1.9'a düşürdü. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Haziran'da 2023 yılı için %2.7 olarak açıkladığı küresel ekonomide büyüme tahminini %3’e revize etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranını beklentilere paralel 500 baz puan artırarak %30’a yükseltti. Enflasyon Ağustos’ta %58.94’e yükseldi ve son 8 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon, büyüme ve cari açık beklentisi yükseldi. 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Uluslararası kuruluşlar, Türkiye’ye yönelik büyüme tahminlerini güncellerken; kredi notu ve not görünümünü de revize etti.

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