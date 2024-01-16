Piyasadaki fiyat farkını böyle önleyin! Gram ve çeyrek alırken böyle yapın!

Çeyrek altın 3246 lira seviyelerinden işlem görmeye devam ederken gram altın ise 1978 liradan serbest piyasada işlem görüyor.

Ons altında dün ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle yatay fiyatlamaların devam ettiğini gördük. ABD 10 yıllık tahvil faizleri tekrar yüzde 4 seviyesine yaklaştı ve dolar endeksinde 102,50 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ediyor. Bu gelişmelere rağmen geri çekilmeler sınırlı kalmaya devam ettiği görülüyor. Teknik olarak İlk destek noktası 2045 dolar takip edilirken bu seviye altında 2035 ve 2025 dolar diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Kalıcılık sürecek mi?

Yükselişlerde 2050 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 2060 dolar ile 2070 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takipte. Gram altında ABD piyasaları kapalı olduğundan kurda ve ons altında yatay fiyatlamalar ile düşük işlem hacimli işlemler dün gerçekleşti. Bugün yurt içinde ve ABD’de veri akışı zayıf kalmaya devam edecek. Bu nedenle 2000TL seviyesi yükseliş denemelerinde geçilmeyeceğini ve yatay fiyatlamanın devam edeceğini düşünüyoruz.

Teknik destek seviyeleri

Teknik olarak ilk direnç seviyesi 1990TL takip edilirken, bu seviye üzerinde 1995TL ve 2000TL seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1980TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında 1970TL ve 1960TL seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak izleniyor olacak.

Serbest piyasa uzmanları serbest piyasadan alım yapan vatandaşlara yönelik ise şu uyarıda bulunuyorlar: " Ekranlardan ya da internet ortamından takip ettiğiniz gram ve çeyrek fiyatları kuyumcular çarşısında farklı, çarşı pazarda farklı, banka ve döviz şubelerinde farklı fiyatlandırmalara tabi olabilir. Bu noktada altın alım satım yaptığınız yerdeki farklılıkları takip etmelisiniz. Fiyat farkının daha az olduğu yerleri takip ederek alım satım yapmanız daha mantıklı olacaktır"