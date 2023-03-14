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Yaşam Piyasada ne kadar varsa topladılar | Bakın ne üretiyorlarmış
Yaşam

Piyasada ne kadar varsa topladılar | Bakın ne üretiyorlarmış

Piyasadan çok sayıda silah malzemesi toplayan elektrikçi görünümlü dükkana baskın yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 09:15:00 -
Piyasada ne kadar varsa topladılar | Bakın ne üretiyorlarmış

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasadan temin ettikleri silah parçalarını bir elektrikçi dükkanında birleştirerek tabancaya dönüştürüp, suç örgütlerine satan zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Pendik ilçesinde bazı şahısların silah imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler; silah imalatının yapıldığı yeri belirledi. Elektrikçi dükkanı görünümünde faaliyet gösteren iş yeri çevresi yakın takibe alındı. Söz konusu iş yerine farklı araç ve şahısların gelip gittiği, dükkan içerisine yabancı şahıslar girdiğinde kapıların içeriden kilitlendiği, iş yerini işleten şahısların S.S. ve S.K. isimli şahıslar olduğu ve kapı önüne gözlem için kişilerin yerleştirildiği tespit edildi.

Elektrikçi dükkanı paravan çıktı

Elektrikçi dükkanını paravan olarak kullanıp, elde ettikleri silah parçalarını farklı zamanlarda söz konusu adrese sevk ederek burada birleştirip tabanca üreten ve İstanbul’da piyasaya süren şahısları yakalamak için söz konusu dükkana operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıslar iş yeri içerisinde bulunan ve kartonpiyer ile ayrılmış bölgede silahların parçalarını birleştirme işlemini yaparken suçüstü yakalandı. Dükkanda yapılan aramalarda; 43 adet Glock Gen4 marka tabanca ile tabanca üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

"6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yakalanan S.S. ve S.K., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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