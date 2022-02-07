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Ekonomi Piyasada gözler ABD enflasyonunda!
Ekonomi

Piyasada gözler ABD enflasyonunda!

Amerika Birleşik Devletleri'nde bu hafta açıklanacak veri, 39 yılın zirvesinde seyreden enflasyonun 2022'nin ilk ayında da yükselmeye devam ettiğini gösterebilir.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 12:49:00 -
Piyasada gözler ABD enflasyonunda!

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini enflasyonun Ocak ayında yüzde 7.3'e yükselmesi yönünde. Enflasyon Aralık'ta yüzde 7 ile 39 yılın zirvesine çıkmıştı.

Gıda ve enerji hariç enflasyonun da yüzde 5.5'ten 5.9'a çıkması bekleniyor.

Enflasyondaki yükselişin devam etmesi Fed'den daha agresif faiz artışı beklentilerini de gündeme getirebilir.

Bloomberg Economics'ten Anna Wong, Yelena Shulyateva, Andrew Husby, Eliza Winger enerji ve gıda fiyatlarının hala yükseldiğini, enflasyonun Şubat ayında zirve yapacağını öngördü.

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