  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beş büyükşehrin ulaşımında kapasitesi artıyor! Yeni projeler de yolda Hayber füzeleri vurdu: İsrail’in stratejik noktaları alevler içinde! İsrail’den flaş karar! 100 bin terörist göreve çağrıldı İran vurmaya başlayınca ABD’nin gerçek yüzünü gördüler! Suudi yetkili: ‘Amerika bizi terk etti!’ İran, ABD'nin Kuveyt Büyükelçiliğini hedef aldı! "Büyükelçiliğe gelmeyin" Son dakika! iSRAİL: Kara harekatını değerlendiriyoruz ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara Demokratlardan tepki Halk desteğini çekti suyu ısındı İran’ın vurduğu binada 7 İsrail generali öldü iddiası! Ümmetin dağınıklığı Siyonisti kudurttu İran'da Devir Teslim: Hamaney sonrası isim belli oldu! Üçlü konsey dönemi ve Alireza Arafi
Ekonomi Piyasa spekülatörlerine kapak olsun: Bakan Yumaklı "durum kontrol altında" dedi
Ekonomi

Piyasa spekülatörlerine kapak olsun: Bakan Yumaklı "durum kontrol altında" dedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Piyasa spekülatörlerine kapak olsun: Bakan Yumaklı "durum kontrol altında" dedi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin tarımsal girdilere etkisini yakından takip ettiklerini duyurdu. Özellikle gübre tedariği konusunda spekülasyonların önünü kesen Yumaklı, "Mevcut stoklarımız yeterli, arz güvenliğini tehdit eden bir durum yok" diyerek çiftçinin ve tüketicinin yüreğine su serpti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir." dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerin, başta gübre olmak üzere tarımsal üretimimizin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcilerimizle birlikte koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz.

Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir.

Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz."

Dev hibeyi Bakan Yumaklı açıkladı! Kırsalda 2.9 milyarlık yatırım geliyor!
Dev hibeyi Bakan Yumaklı açıkladı! Kırsalda 2.9 milyarlık yatırım geliyor!

Ekonomi

Dev hibeyi Bakan Yumaklı açıkladı! Kırsalda 2.9 milyarlık yatırım geliyor!

Bakan Yumaklı, müjdeyi verdi: 11 milyar liralık kaynağı aktaracağız
Bakan Yumaklı, müjdeyi verdi: 11 milyar liralık kaynağı aktaracağız

Ekonomi

Bakan Yumaklı, müjdeyi verdi: 11 milyar liralık kaynağı aktaracağız

Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye 117 ülkeye tohum ihraç ediyor
Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye 117 ülkeye tohum ihraç ediyor

Tarım

Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye 117 ülkeye tohum ihraç ediyor

Çiftçiye dev ödeme bugün hesaplarda! Tarım Bakanı Yumaklı’dan üreticinin yüzünü güldüren 338,3 milyon TL'lik müjde
Çiftçiye dev ödeme bugün hesaplarda! Tarım Bakanı Yumaklı’dan üreticinin yüzünü güldüren 338,3 milyon TL'lik müjde

Ekonomi

Çiftçiye dev ödeme bugün hesaplarda! Tarım Bakanı Yumaklı’dan üreticinin yüzünü güldüren 338,3 milyon TL'lik müjde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisine 4 füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Bölgedeki çatışmaları..
Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış
Gündem

Onu bazıları hala anlayamadı! Erbakan Hoca İran’ı yıllar önce böyle uyarmış

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın 2009’daki İran ziyareti sırasında kaydedilen görüntüleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Erbakan,..
İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!
Gündem

İsrail "yeni İran Türkiye' deyince Amerikalılar ayağa kalktı! Amerikalılardan İsrail’e karşı Türk bayraklı paylaşımlar!

İsrail sözcüleri ve önde gelen yetkilileri, İran’a yönelik saldırıyı başlattıktan sonra, “Yeni İran Türkiye’dir” dedikten sonra ABD’den bile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23