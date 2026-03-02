Piyasa spekülatörlerine kapak olsun: Bakan Yumaklı "durum kontrol altında" dedi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin tarımsal girdilere etkisini yakından takip ettiklerini duyurdu. Özellikle gübre tedariği konusunda spekülasyonların önünü kesen Yumaklı, "Mevcut stoklarımız yeterli, arz güvenliğini tehdit eden bir durum yok" diyerek çiftçinin ve tüketicinin yüreğine su serpti.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmelerin, başta gübre olmak üzere tarımsal üretimimizin girdi unsurlarına olası etkilerini, sektör temsilcilerimizle birlikte koordinasyon içerisinde yakından takip ediyoruz.
Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyede olup, arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir.
Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz."