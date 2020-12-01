Piyasa güne eksi rezervle başladı
İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 446,2 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 339,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 446,2 milyon lira eksi rezervle başladı.
Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 339,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.
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