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Ekonomi Piyasa güne eksi rezervle başladı
Ekonomi

Piyasa güne eksi rezervle başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:08:13 -
Piyasa güne eksi rezervle başladı

İSTANBUL (AA) - Piyasa, güne 446,2 milyon lira eksi rezervle başladı.

Bankaların serbest depo hesabı ise 25 milyar 339,1 milyon lira düzeyinde bulunuyor.

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