Pitbull saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kolombiya'da yerel basında yer alan habere göre, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.31 Aralık 2018 Pazartesi 17:24
Kolombiya'nın Medellin şehrinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk öldü.
Yerel basında yer alan habere göre, Medellin kentinde 13 yaşındaki bir çocuk, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.
Çocuk kurtarılamadı, köpekler gözlem altında
Çocuğun yardımına koşan yakınları da köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.
Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Polis, saldırının ardından köpeklerin gözlem altına alındığını açıkladı.
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