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Pitbull saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kolombiya'da yerel basında yer alan habere göre, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

31 Aralık 2018 Pazartesi 17:24
Pitbull saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Medellin şehrinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk öldü.

Yerel basında yer alan habere göre, Medellin kentinde 13 yaşındaki bir çocuk, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Çocuk kurtarılamadı, köpekler gözlem altında

Çocuğun yardımına koşan yakınları da köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Polis, saldırının ardından köpeklerin gözlem altına alındığını açıkladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:24
  1. Kolombiya
  2. pitbull
  3. pitbull saldırısı

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