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Kadın - Aile Pita Ekmeği: Peşine düşülen geleneksel lezzet, asırlık yolculuğu Orta Doğu'ya dayanıyor! Hazırlık aşaması...
Kadın - Aile

Pita Ekmeği: Peşine düşülen geleneksel lezzet, asırlık yolculuğu Orta Doğu'ya dayanıyor! Hazırlık aşaması...

Yeniakit Publisher
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Pita Ekmeği: Peşine düşülen geleneksel lezzet, asırlık yolculuğu Orta Doğu'ya dayanıyor! Hazırlık aşaması...

Asırlık kökeni olan Pita ekmeği, özellikle içindeki doğal boşluk (cep) sayesinde sandviç yapımında sıkça tercih edilen bir ekmek çeşididir. Bu emekle hazırlanan geleneksel lezzetin asırlık yolculuğu Orta Doğu ve Akdeniz'e dayanır. Geleneksel lezzet olan pita ekmeği, içi boş, balon gibi kabaran, yumuşak dokulu mayalı bir ekmektir...

Pita Ekmeği Tarifi İçin Malzemeler:

1 su bardağı ılık süt (200 ml).
1 yemek kaşığı yoğurt.
1 yemek kaşığı sıvı yağ.
1 yemek kaşığı instant maya.
1 çay kaşığı toz şeker.
1 çay kaşığı tuz.
2,5 – 3 su bardağı un.

Mini pita emeğinin hamuru için yoğurma kabına ılık süt, sıvı yağ, toz şeker, tuz ve yoğurdu alarak karıştıralım.
Ardından unun bir kısmını ve instant mayayı ilave edip karıştırmaya devam edelim.
Unun geri kalanını da yavaş yavaş ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım.
Hamuru daha kolay yoğurabilmek için tezgaha alalım. Hafif ele yapışan bir kıvam elde ettikten sonra hamurumuz hazır demektir.
Hamuru tekrar kabına alarak üzerini bir bezle kapatalım. Bu şekilde 1 saat kadar hamurumuzu mayalandıralım.
Sürenin sonunda mayalanan hamuru tezgaha alarak toparlayalım.
Hamuru önce iki eşit parçaya ardından 12’ye bölelim ve elimizle yuvarlayarak beze haline getirelim.
Bezelerden birini alalım ve elimizle hafifçe bastırarak genişletelim.
Sonra bir merdane yardımıyla açmaya başlayalım. Çok inceltmeden daire şeklinde açalım.
Açtığımız hamurları fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirelim. Tüm bezeleri aynı şekilde açmaya devam edelim.
Bu sırada bekleyen ekmeklerin üzerine kurumaması için temiz bir bez örtmeyi unutmayalım.
Fırınımızı 250 dereceye ayarlayalım. Fırın ısınıncaya kadar ekmeklerin üzerini örterek bekletelim.
Fırınımız ısındıktan sonra pita ekmeklerimizi fırına koyalım ve 6-7 dakika kadar pişirelim. Çok hızlı kabarıp pişeceklerdir, kontrollü olmalısınız.
Üzerleri hafif kızardıktan sonra pita ekmeklerimiz servise hazır. Afiyet olsun!

Pita ekmeği, özellikle içindeki doğal boşluk (cep) sayesinde sandviç yapımında sıkça tercih edilen bir ekmek çeşididir. Yüksek ısıda piştiğinde hamurun içindeki su aniden buharlaşarak genleşir ve hamuru iki katmana ayırarak ortada bir boşluk oluşturur. Bu pita ekmeği tarifinde, evdeki standart fırınları kullanarak bu teknik yapıyı nasıl oluşturacağınızı ve doğru hamur kıvamını nasıl yakalayacağınızı öğreneceksiniz.

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