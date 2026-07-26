Konya, 53 lezzet noktasıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde rekor kırdı

Tandır ekmeği ve böreğiyle 2007 yılından bu yana Konya’nın geleneksel lezzetlerini yaşatan Tandırcı Emine Abla işletmecisi Emine Keleş, küflü peynir, kavurma kaşarı ve atomun işletmelerinde en çok tercih edilen ürünler olduğunu aktardı. Konya mutfağının et ağırlıklı yapısının kentin en belirgin gastronomi özelliklerinden biri olduğunu vurgulayan Keleş, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin şehre önemli katkı sağladığını ve festival sayesinde daha fazla ziyaretçinin Konya lezzetleriyle buluşacağını ekledi.