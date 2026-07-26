Konya, 53 lezzet noktasıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde rekor kırdı
Konya, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi rotasında rekora imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi kapsamında belirlenen 53 adresle Konya, Kültür Yolu Festivali rotaları arasında bugüne kadar en fazla Lezzet Noktası seçilen şehir oldu. Furun kebabından etli ekmeğe, bamya çorbasından küflü peynire uzanan zengin mutfak mirasıyla öne çıkan kent için kentin ev sahibi şefi Somer Sivrioğlu, “Konya’da 53 Lezzet Noktası bile az kaldı” dedi.