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Kadın - Aile Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi
Kadın - Aile

Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi

Pişmaniye kurabiyesi öyle lezzetlidir ki yedikçe yemek istersiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 19:14:00 - 2021-11-15 19:20:08
Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi

Bu tarifle pişmaniye kurabiyesini kolay ve pratik yapabileceksiniz.

Malzemeler

  • 125 gr tereyağ
  • 1 çay bardağı sıvıyağ 
  • 3 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi
  • Aldığı kadar un

bulamak için;

  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 su bardağı Hindistan cevizi

Pişmaniye Kurabiye Yapılışı

Karıştırma kabına tereyağını,pudra şekerini,mısır nişastasını ekleyip ,karıştırın. Sıvı yağı ve hindistan cevizini ekleyip tekrar karıştırın. Azar azar un ekleyin,vanilyayı ekleyin karıştırın. Hamurlardan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısınan 170 derece fanlı fırında 15 dakika pişirin. Bir tabağa Hindistan cevizi ve pudra şekerini alıp karıştırın. Fırında pişen kurabiyeleri bolca karışıma bulayın. Pişmaniye Kurabiyelerimiz servise hazır.

Afiyet olsun

 

 

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