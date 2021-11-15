Pişmaniye kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay pişmaniye kurabiyesi
Pişmaniye kurabiyesi öyle lezzetlidir ki yedikçe yemek istersiniz.
Bu tarifle pişmaniye kurabiyesini kolay ve pratik yapabileceksiniz.
Malzemeler
- 125 gr tereyağ
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 3 yemek kaşığı pudra şekeri
- 3 yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 paket vanilya
- 1 su bardağı Hindistan cevizi
- Aldığı kadar un
bulamak için;
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 su bardağı Hindistan cevizi
Pişmaniye Kurabiye Yapılışı
Karıştırma kabına tereyağını,pudra şekerini,mısır nişastasını ekleyip ,karıştırın. Sıvı yağı ve hindistan cevizini ekleyip tekrar karıştırın. Azar azar un ekleyin,vanilyayı ekleyin karıştırın. Hamurlardan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Önceden ısınan 170 derece fanlı fırında 15 dakika pişirin. Bir tabağa Hindistan cevizi ve pudra şekerini alıp karıştırın. Fırında pişen kurabiyeleri bolca karışıma bulayın. Pişmaniye Kurabiyelerimiz servise hazır.
Afiyet olsun