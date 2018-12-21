Pislik için ‘Özel’ seçilmiş

Darbeci olmayan askere kin ve haset besleyen CHP’nin, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar nezdinde Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’na saldırması manidar karşılanırken, bu konuda vazifelendirilen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in geçmişteki eylem ve söylemleri, neden ‘özel’ olarak seçildiğini ortaya koyuyor. Seçim öncesi teröristlerin sözcülüğüne soyunarak “Kandil’de PKK’lı yok” diyen, şehit cenazesinde zevzekçe gülücükler saçan CHP’li Özgür Özel, 17-25 Aralık sürecinde ise FETÖ medyasının gözde isimleri arasında yer almıştı.

Demirtaş’a koltuk vaat etti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kobani olaylarının kışkırtıcısı olan Selahattin Demirtaş’ı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmaları durumunda ‘Başkan Yardımcısı’ yapacaklarını söylemişti. Özel, “Muharrem İnce seçildiğinde partilerin adaylarına teklif götürülecek. Bir HDP’li kendi partisinden bir cumhurbaşkanı yardımcısına, bakanlara oy vermeye gider gibi gitmeli” dedi. CHP’nin HDP ile arasındaki köprü vazifesi olarak rol oynayan Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi HDP Genel Merkezi’ne giderek ittifak konusunu masaya yatırdı. Özel, görüşme sonrası HDP/PKK’lı Ayhan Bilgen ile ortak basın açıklaması yaptı.

PKK’lıların nerede olup nerede olmadığını biliyor mu?

Teröristlerin sözcülüğüne soyunmak gibi bir gaflete düşen Özgür Özel, PKK’lı hainlere yönelik Kandil’de düzenlenen operasyonları hazmedememişti. “Şimdi herkes biliyor ki Kandil’de PKK unsurları kalmamıştır” diyen Özel’in, teröristlerin Kandil’de olup olmadığını nereden bildiği tartışma konusu olmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, “Özel bu bilgiyi nereden aldı, HDP’li yol arkadaşlarından mı?” sorusunu gündeme taşımıştı.

Şehit cenazesinde zevzeklik

Orgeneral Akar’ı çirkin sözlerle hedef alan CHP’li Özel, şov için katıldığı şehit cenazesinde takındığı tuhaf tavırlarla biliniyor. Özel, Şırnak’ta PKK’lı teröristlerin tuzakladığı EYP’nin infilak etmesiyle şehit olan Mustafa Kozak’ın Manisa’daki cenazesine katılarak, herkesin gözü önünde gülücükler saçtı. Cenaze merasiminde yanındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile konuşarak zevzekçe sırıtan Özgür Özel, tüm Türkiye’nin yasa boğan şehit cenazesine hiçbir hürmetinin olmadığını gösterdi.

17-25 Aralık sürecinden itibaren FETÖ medyasının gözdesi olduğu belirlenen CHP’li Özel’in Zaman, Taraf, Samanyolu, Bugün, Kanaltürk gibi FETÖ yayın organlarında adeta cirit attığı belirlendi. Özel’in, özellikle CHP Grup Başkanvekili olmadan önce 100’ü aşkın haber ile FETÖ medyası tarafından parlatıldığı tespit edildi. Kritik zamanlamalarda hep FETÖ medyasında yorum ve değerlendirmelerine yer verilen Özgür Özel’in Zaman gazetesinde boy gösterdiği bazı haberler şunlar:

Torba Değil Çorba Yasa (28.06.2014)

Zulm ile abad olanın sonu berbat olur (06.05.2015)

Tutuklu öğretmenler MEB’in baskısıyla işten attırılmış

Kürsüye Siyah Baretle Çıktı (22.05.2014)

CHP Ezidilere yardıma gidiyor (18.08.2014)

Hukukun intikam aracı olarak kullanılması kabul edilemez (12.11.2015)

Tetiktçi Taraf'ın gözdesi

FETÖ’nün tetikçi gazetesi Taraf’ın gözde vekili olan Özgür Özel’in bu gazetede konu olduğu haberlerden bazıları ise şunlar:

Özel: Erdoğan’ın sözleri darbedir

Danıştay kararı sızdırıldı (09.11.2014)

Öldürmeye devam (07.08.2015)

Özel cezaevindeki çocuk mahkumları Taraf’a anlattı (10.08.2013)

Türkiye Avrupa’da kızamık şampiyonu (12 Kasım 2013)

Barajlardaki hadi hadi sistemi (28.08.2014)

TRT için araştırma komisyonu önergesi (02.08.2014)

Özel’in FETÖ’cü Bugün’de yer aldığı haberlerin bir kısmı şöyle:

Dershanelerin kapatılmasıyla vatandaş zarar görür (18.11.2013)

Milli maçları sorunca megafonlar sökülmüş (26.05.2014)

Soma raporu katliamı belgeledi (22.09.2014)

CHP’li Özel, FETÖ’nün TV’lerinde de sık sık boy gösterdi. Özel, KHK ile kapatılan Samanyolu TV ve Samanyolu Haber’de 2 Ekim 2014, 27 Nisan 2015, 31 Ağu 2015, 1 Ekim 2015, 14 Mart 2015 tarihlerinde yayın konuğu olarak konuşturuldu.

FETÖ’cüleri ziyarete koştu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, FETÖ medyasında cirit attığı süreçte örgüt üyelerini gözaltına alındıkları emniyet merkezlerinde ziyarete koşuyordu. Özel, 10 Ekim 2015’te İzmir’deki FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiyi ziyaret etti. Özel, “Bugün gelinen noktada o göz altı görüntüleri hepimizin yüreklerini sızlattı” dedi.

Bununla da yetinmeyen Özel, beraberindeki heyet ile birlikte cezaevindeki FETÖ’cüler Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, Gültekin Avcı ve eski hakim Süleyman Karaçöl ile görüştü.