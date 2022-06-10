Pisliğinizi de alın gidin! Şehitler diyarı Çanakkale’de LGBT kirliliği

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Ecdadımız bu toprakların kurtulması için canını hiçe saydı, topraklarımız işgal edilmesin diye kanını döktü. En destansı mücadelenin verildiği Çanakkale’nin, şehitlerimizin ve verdikleri mücadelenin ruhuna uygun etkinliklerle gündeme gelmesi beklenirken, tam tersi durumlarla karşı karşıya kalınması yürekleri acıtıyor.

Toplumun sinir uçlarına dokunan LGBTİ toplulukları, tam da şühedanın yattığı en şerefli topraklarda provokatif bir eylemler silsilesine hazırlanıyor.

Şehitler diyarı Çanakkale’yi kirletmeye hazırlanan sapkınlar, Haziran’ın 13’ünde başlayacak ve 17’sinde son bulacak sözde onur haftası etkinliklerini açıkladı.

KAOS GL’nin internet sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Çanakkale’de LGBTİ+ hakları için mücadele eden Muaf Çanakkale LGBTİA+ İnisiyatifi, Onur Haftası programını açıkladı.

Muaf etkinlikleri şöyle duyurdu:

“Onur haftası programımızı hazırladık! Sen de hazır mısın lubunya? Etkinlik detaylarını hafta içi paylaşıyor olacağız. 13-17 Haziran için takvimleri boşaltın.”

Detaylarının hafta içi belli olacağı etkinlik takvimi şöyle:

13 Haziran Pazartesi Film gösterimi

14 Haziran Salı cinsel sağlık atölyesi

15 Haziran Çarşamba Kuir Forum

16 Haziran Perşembe Döviz&Pankart atölyesi

17 Haziran Cuma Onur Yürüyüşü, After Parti

İPTAL EDİLMESİ BEKLENİYOR

Topluma adeta meydan okumak için Çanakkale’yi seçen sapkınların rezil etkinliklerinin devlet yetkilileri tarafından engellenmesi bekleniyor!..