Piskopos bile dayanamadı... O ülkeden sığınmacılara skandal uygulama

İsveç'in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet'in haberinde, İsveç'te çoğunluğu Afgan gençler olmak üzere Hristiyanlığa geçtiğini söyleyen 20 bin kişinin Göçmenler Ofisince "Hristiyanlık testine" tabi tutulduğu savunuldu.

"Yüzde 43'ünü cevapladım"

Testi geçemeyenlerin sınır dışı edildiği öne sürülen haberde, İsveçli ünlü yazar Edward Blom'un olayı Twitter'dan duyurarak, ''Soruların yüzde 43'ünü cevapladım'' mesajını paylaştığı kaydedildi.

Bonnier'den tepki

Göçmenler Ofisine tepki gösteren Skaraborg Baş Piskoposu Ake Bonnier ise devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, ''Çok saçma bir uygulama, şimdi ben piskopos olarak birçok soruya cevap veremedim. Göçmenler Ofisi beni sınır dışı mı edecek?" dedi.

Tepkilerin artması üzerine Göçmenler Ofisinden yapılan açıklamada, böyle bir uygulamanın olmadığı vurgulanırken, bu iddiaların çok talihsiz ve asılsız olduğu ifade edildi.

Öte yandan, sığınmacılara iltica talebinde bulundukları süreçte ofis yetkilileri tarafından Hristiyanlık konusunda bazı soruların sorulduğu ve buna göre iltica talebinin değerlendirildiği öne sürülüyor.