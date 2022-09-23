Pişkinlikte zirve… Devleti önce bağladılar sonra seyretti dediler!
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Devleti önce bağladılar, sonra seyretti dediler!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gelecek Partisi'nin gazetesi Karar tarafından atılan, "Devlet seyretti, millet soyuldu" şeklindeki skandal manşete tepki gösterdi.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
TBMM tatile girmeden önce idi..
Sosyal medya yasası tartışılıyordu..
Muhalefetin tamamı, “Sansür yasası” diyor, takoz olmaya çalışıyordu..
Yalvardık.
“Etmeyin, eylemeyin, yalanı savunmayın” denildi..
“Yalancıların ekmeğine yağ sürmeyin” denildi..
“Yalandan medet ummayın” denildi.
Dinlemediler..
“Karşı görüş susturulmak isteniyor. Farklı düşünceler hapsedilmek isteniyor” dediler..
“Sosyal medya yasası, biraz daha derinlemesine incelensin” düşüncesi ile, ertelendi.
Yeni yasama yılında görüşülmeyi bekliyor..
Ama borsadaki son gelişmeler..
Önce hızlı bir yükseliş.
Sonra o yükselişin bir kısmının hızlı şekilde geri alınışı..
Muhalefetteki medya organları ile siyasileri de yeni bir yalan rüzgarı için harekete geçirdi..
Şimdi muhalifler şu söyleme evrildiler:
“Rus parası geliyor dediler, borsayı silkelediler..”
Bunu, Ahmet Davutoğlu’nun gazetesi Karar manşetine taşıdı..
Manşet cümlesini de şöyle belirlemişler:
“Devlet seyretti, Millet soyuldu”
Nasıl bir ilkesizlikle karşı karşıyayız, görüyor musunuz?
“Yalan haberler engellensin” diye bir kanuni düzenleme yapılmak isteniyor.
Karşı çıkıyorlar, “Sansür istemiyoruz” diyorlar..