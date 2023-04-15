Pişkin pisliklerden 'katile özgürlük' yürüyüşü
Almanya-Düsseldorf'da terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için terör yandaşları tarafından yürüyüş yapıldı.
Terör yandaşları, Almanya ve Avrupa’nın farklı yerlerinden gelerek DGB-Haus önünde bir araya geldi ve Almanca “Öcalan’a özgürlük” pankartı ve "Free Öcalan”, “Freedom Öcalan” yazılı bezler eşliğinde yürüyüşe geçti.
Terör yandaşları ayrıca “Bijî Serok Apo” , “Selam selam, İmralı’ya bin selam” sloganları da attı.
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