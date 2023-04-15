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Gündem Pişkin pisliklerden 'katile özgürlük' yürüyüşü
Gündem

Pişkin pisliklerden 'katile özgürlük' yürüyüşü

Yeniakit Publisher
2023-04-15 19:07:00 - 2023-04-15 19:08:40
Pişkin pisliklerden 'katile özgürlük' yürüyüşü

Almanya-Düsseldorf'da terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için terör yandaşları tarafından yürüyüş yapıldı.

Terör yandaşları, Almanya ve Avrupa’nın farklı yerlerinden gelerek DGB-Haus önünde bir araya geldi ve Almanca “Öcalan’a özgürlük” pankartı ve "Free Öcalan”, “Freedom Öcalan” yazılı bezler eşliğinde yürüyüşe geçti.

Terör yandaşları ayrıca “Bijî Serok Apo” , “Selam selam, İmralı’ya bin selam” sloganları da attı.

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