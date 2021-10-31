Pirzola tarifi, nasıl yapılır? Kuzu pirzola tarifi
Bu yazımızda dana pirzola nasıl pişirilir sorusuna cevap vereceğiz.
Bu yazımızda dana pirzola nasıl pişirilir sorusuna cevap vereceğiz.
Malzemeler
8 adet kuzu pirzola
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 dal biberiye
1 çay kaşığı iri çekilmiş deniz tuzu
½ çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Sosu için:
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak
1 adet rendelenmiş limon kabuğu
4 dal maydanoz
4 dal taze kişniş
Yapılışı
Kuzu pirzolaları derin bir karıştırma kabına alın. Zeytinyağı, biberiye ve taze çekilmiş tane karabiber ilavesiyle harmanlayın. Oda ısısında marine olan pirzolaları, üzerine deniz tuzu serptikten sonra önceden ısıtılmış döküm tavada ve yüksek ateşte 2-3 dakika mühürleyin. Dış kısmında bir kabuk oluşan ve mühürlenen pirzolaları önceden ısıtılmış sıcak fırın kabına yan yana yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında, 10-12 dakika aralığında fırınlayıp damak tadınıza uygun olan pişirme oranına getirin. Fırından çıkan sıcak pirzolaları kuzu etinin ağırlığını alacak sos ilavesiyle sıcağı sıcağına servis edin. Afiyet olsun.