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Spor

Pirlo veda etti: Artık Karagümrük taraftarıyım

Yeniakit Publisher
2023-05-26 09:25:00 -
Pirlo veda etti: Artık Karagümrük taraftarıyım

Fatih Karagümrük'ten ayrılan İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo, "Bugünden itibaren bir taraftarınız daha var." dedi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. İstanbul ekibi Süper Lig'de kalan 3 maçına antrenör Alparslan Erdem yönetiminde çıkacağını ifade etmişti.

Karagümrük'e hücuma yönelik bir oyun oynatan Andrea Pirlo, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. 44 yaşındaki Pirlo yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Kişisel ve profesyonel gelişimle dolu önemli, yoğun bir yıldı oldu. Güzel bir şehir ve yeni bir kültürle tanıştım. Ancak yeni bir meydan okuma arzusu hakim oldu. İlk günden beri beni destekleyen Karagümrük ve tüm taraftarlarına yürekten teşekkür ederim. Bugünden itibaren bir taraftarınız daha var."

Geçen yıl haziran ayında kırmızı-siyahlı takımın başına geçen 44 yaşındaki Pirlo, çıktığı 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

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