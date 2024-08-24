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Gündem Pirireis denizaltısı bugün hizmete girecek
Gündem

Pirireis denizaltısı bugün hizmete girecek

Yeniakit Publisher
2024-08-24 03:42:00 -
Pirireis denizaltısı bugün hizmete girecek

Türkiye'nin deniz savunma gücü güçleniyor. "Reis" sınıfı 6 denizaltı, havadan bağımsız tahrik sistemiyle dikkat çekiyor. Projenin ilk denizaltısı Pirireis, bugün vatan savunmasına katılacak.

Türkiye'nin savunma sanayi sektörü, son yıllarda deniz kuvvetleri alanında da kayda değer bir gelişim gösterdi.

Yerli üretim savaş gemileri, denizaltılar ve askeri teknolojilerle denizlerdeki varlığını güçlendiren Türkiye, bu alandaki ilerlemeleri ile savunma sanayisinde uluslararası rekabet gücünü artırırken, deniz güvenliği açısından da önemli adımlar atıyor.

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında, "Reis" sınıfı denizaltıların inşası da sürüyor.

Bu denizaltılar, havadan bağımsız tahrik sistemiyle donatılmış olup, teknik üstünlükleriyle dikkat çekiyor.

REİS SINIFI DENİZALTILAR: YÜKSEK HIZ VE UZUN SÜRELİ GİZLİLİK KAPASİTESİ İLE STRATEJİK ÜSTÜNLÜK
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Nükleer tahrikli denizaltılardan sonra en stratejik denizaltı gemileri olarak değerlendirilen bu araçlar, yüksek süratleri ve uzun süre gizli hareket edebilme yetenekleri ile öne çıkıyor.

"Reis" sınıfı denizaltılar, yaklaşık 68 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğinde olup, 20 knot'tan fazla azami hıza ulaşabiliyor.

Bu denizaltılar, 27 kişilik bir mürettebat taşıma kapasitesine sahip ve 84 gün boyunca görev yapabiliyor.

Silah sistemleri arasında, 4'ü gemisavar füze atma yeteneğine sahip toplam 8 adet 533 milimetrelik torpido kovanı bulunuyor.

Milli kaynaklarla geliştirilen AKYA Ağır Torpidosu ve ATMACA Gemisavar Füzesi, bu denizaltıların savaş gücünü artırıyor.

PİRİREİS DENİZALTISI BUGÜN HİZMETE GİRİYOR

Projede üretilen ilk denizaltı Pirireis, Aralık 2019'da Gölcük Tersanesi'nde havuza indirildi.

Pirireis denizaltısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Aksaz Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşecek törende hizmete girecek. Törende, Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine; Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak.

Ayrıca, YAKIT 2-3-4 akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3000 tonluk Denizaltı Havuzu hizmete alınacak.

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