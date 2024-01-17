Pirinç olmazsa ise bulgur yedirecekler! ''Mecbur kalmadıkça zam yapmıyoruz''

Makarna, buğday unu, bitkisel yağlar, bisküvi ve kakaolu mamuller gibi temel gıda ürünleri içeren hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründe Türkiye'nin en fazla ihracat yapan bölgesi Güneydoğu Anadolu oldu. İhracatını yüzde 6,6 artışla 3,8 milyar dolara taşıyan bölgedeki temel gıda ihracatçıları, Güneydoğu Anadolu iştigal alanında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türk bulguruna ağırlık verecekler

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu: “Temel gıda ihracatında en büyük iki pazarımız olan Irak ve Suriye’den siparişlerimiz gerilediği için, 2023'te ihracat artışımız sınırlı oldu. Asya’da El Nino koşullarına bağlı kuraklık sıkıntısının küresel pirinç fiyatlarında neden olduğu yükseliş trendinin 2024 boyunca devam etmesini bekliyoruz. Uluslararası ticarette pirincin tonunun 650 doları bulduğu bu ortamda, yüzde 20’ye yakın fiyat avantajı sunan bulgurun daha iyi bir alternatif olduğunu düşünüyoruz. Komşularımızın Asya pirinci yerine Türk bulguruna ağırlık vereceklerine inanıyoruz.” dedi.

Şekerli mamuller fiyatında artış

Kadooğlu şunları ifade etti: “Mecbur olmadıkça ürünlerimize zam yapmayı sevmiyoruz, genelde maliyetlerimizi ürünlere yansıtmak durumunda kalıyoruz. Bu yıl en fazla fiyat artışı bisküvi-pasta ve şekerli mamullerimizde yaşandı. Dünyada şeker pancarı fiyatlarındaki yükseliş, bu ürünlerde KG başına ihracat fiyatlarımızı yüzde 10 kadar artırdı. Üretim ölçeklerimizin sağladığı maliyet yönetebilme gücümüzü özellikle iç piyasada kullanıyoruz. Yurt içindeki vatandaşlarımıza ithal muadillerine göre daha iyi fiyatlar vermeye çalışıyoruz. 2024 yılında da Güneydoğu Anadolu’nun Türkiye’nin temel gıda üretim ve ihracatında ilk sırada yer alacağımıza inanıyoruz.”

Sırada Güney Kore var

Kadooğlu, ihracatta yeni pazarların bulunması ve dış pazarlardaki payımızın arttırılması amacıyla 14-19 Ocak 2024 tarihlerinde Güney Kore’nin Seul şehrine yönelik Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektörel Ticaret Heyeti programı düzenlediklerini kaydetti.