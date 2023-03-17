Pirinç diyeti! Canan Karatay diyeti: Şok eden en iyi tarifi tablosuna bakın! Duyanlar hemen yaptı

Kısıtlı karbonhidrat besinler arasında beyaz un, ekmek, şeker, patates, pirinç, makarna gibi gıdalar yer alıyor.

Öğünler içinde en önemlisi sabah kahvaltısı diyen Profesör Doktor Canan Karatay, göbekten kurtulmaya yarayacak besinleri açıkladı. Türk kültüründe olmazsa olmaz öğünlerimizden olan kahvaltılarda tüketilen bazı ve göbek yağlarını yok eden besinlere dikkat çekti. Yapay besinler maruz kalmaktan uzak durulması gerektiğiniz söyleyen Karatay özellikle diyet yaparken 2 öğün yemek yemenin daha sağlıklı ve kilo vermeyi kolaylaştırdığına dikkat çekti. Peki son zamanlarda oldukça popüler olan Karatay diyeti nasıl yapılır, Karatay diyeti yaparken hangi besinler tüketilmesi gerekir.

KARATAY DİYETİ NASIL YAPILIR?

Ünlü profesör, kilo vermenin daha zor olduğu kış ayları için turp yemenin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Karatay, "Kahvaltıda köy tereyağına yumurta, zeytin, peynir, ceviz, salatalık, turp yiyin. Bu şekilde daha kolay kilo verir, göbeğinizden kurtulursunuz" açıklamasında bulundu.

- Sanat camiasından birçok ünlü isim bu diyeti uygulayarak kilo veriyor. Karatay diyetinin olmazsa olmaz kuralları:

- 2 ana öğün düşük karbonhidrat olan Karatay diyeti bir nevi şeker orucu şeklinde düşünebilirsiniz.

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- Diyeti uygularken her gün mutlaka en az 10 bardak su tüketin.

- Günde 2 ana öğünün arasında mutlaka 5 saat olacak şeklinde ayarlamanız gerekiyor.

- Diyeti uygularken çok zorlandıysanız 3 öğüne çıkarabilir ara öğünlerde de limonlu su, ayran ve şekersiz bitki çayları tüketebilirsiniz.

- Yapacağınız yemekleri mutlaka zeytinyağı veya tereyağı ile yapmanız tavsiye ediliyor. Bunun yanında kısıtlı olarak meyve tüketimine izin veriliyor.

- Karatay diyetini uygularken mutlaka diyetin yanında spor ya da yürüyüş yapmanız tavsiye edilmektedir.

- Kısıtlı karbonhidrat besinler arasında beyaz un, ekmek, şeker, patates, pirinç, makarna gibi gıdalar yer alıyor.

Pirinç Diyeti Listesi Nasıl?

Pirinç Diyeti 1. Hafta

İlk haftanın ilk gününde basit pirinç diyeti ile her öğünde 2 kâse pirinç ve 2 adet meyve öneriliyor.6 gün boyunca kahvaltıda 1 kâse pirinç, 1 elma ve 1 bardak yağsız süt, öğle ve akşam yemeklerinde ise 2 kâse pirinç, 3 adet sebze ve 1 adet meyve yiyebilirsiniz.

Pirinç Diyeti 2. Hafta

İkinci haftanın ilk gününde yine basit pirinç diyeti ile beslenmeniz gerekiyor. Her öğünde 2 kâse pirinç ve 2 adet meyve yemelisiniz. Takip eden 5 gün kahvaltıda 1 kâse pirinç, 1 elma ve 1 bardak yağsız süt, öğle ve akşam yemeklerinde ise 2 kâse pirinç, 2. haftanın son gününde ise 2 kâse pilav, 1 elma ile kahvaltınızı yaptıktan sonra öğle yemeğinde 3 kâse pirinç, 1 meyve, akşam yemeğinde ise 3 kase pirinç, yoğurt, 3 adet sebze ve 1 meyve yiyebilirsiniz.

Pirinç Diyeti 3. Hafta

3. hafta genel olarak 2. haftayla aynıdır. Ancak bu dönemde günlük olarak aldığınız kalorinin 1200’ü geçmemesi gerekiyor. Pirinç diyeti ile birlikte düzenli olarak egzersiz yapılması öneriliyor. Ayrıca diyetle birlikte alınan gıdalar çok sınırlığı olduğu için diyeti yapanlara kalsiyum ve D vitamini takviyesi kullanmaları tavsiye ediliyor.

Pirinç Diyetinin Faydaları :

Kilo vermek için pirinçle yapılan diyetlerde uzun yıllar süren ilaç tedavisiyle iyileştirilemeyen ve sedef hastalığı yüzünden pullanan deri bölgelerinin temizlendiği gözlemlenmiştir.

Yüksek tansiyonu düşürür :

Kan şekeri düzeyini sabit tutar: Pirinç ekmek ve patatese göre kan şekerini biraz daha fazla yükseltir. Ama pirinç alımı kanda kararlı bir şeker düzeyi ve dengeli bir enerji kaynağı sağlar. Bu enerjiyle hareketlenen şeker hastalarına yararlı olup onların kilo almalarını önler.

Pirinç böbrek taşı oluşumunu önler :

Son zamanlarda Japonya’da yapılan araştırmalar günde iki kez onar gram pirinç kepeği yenmesinin böbrek taşları oluşumunu engellediğini ortaya koymuştur.

Pirinç içerdiği maddelerle bedenin kansere yakalanma riskini azaltır :

Bunun için gene pirinç kepeği alımı yeterli olmaktadır.

Pirincin lapa olarak yenilmesi yüzyıllardır geleneksel olarak diyarenin giderilmesinde kullanılmaktadır.

Ekmeğin içerdiği glütenden ötürü alerji çekenler için pirinç ilk seçenek nişastalı besini oluşturur.

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