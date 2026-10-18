Malatya’da rekor rakam! Kur’an bülbülleri icazet aldı

Programda konuşan İl Müftüsü Ramazan Dolu, son iki yılda 373 hafızın mezun olduğunu belirterek, Malatya'da ilk kez bu sayıya ulaşıldığını söyledi. Dolu, 4-6 yaş grubu Kur'an kursları başta olmak üzere eğitim faaliyetlerini de artırdıklarını ifade ederek desteklerinden dolayı Vali Seddar Yavuz'a teşekkür etti.