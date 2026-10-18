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Malatya’da rekor rakam! Kur’an bülbülleri icazet aldı

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Malatya’da rekor rakam! Kur’an bülbülleri icazet aldı

Malatya’da hıfzını tamamlayan 373 gürbüz evladımız için Merkez Spor Salonu’nda muazzam bir Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

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Foto - Malatya’da rekor rakam! Kur’an bülbülleri icazet aldı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Yılmaz Akbulut’un katıldığı törende, genç hafızların heyecanına binlerce vatandaş ortak oldu.

#2
Foto - Malatya’da rekor rakam! Kur’an bülbülleri icazet aldı

Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Yılmaz Akbulut, İl Müftüsü Ramazan Dolu ve çok sayıda davetli katıldı.

#3
Foto - Malatya’da rekor rakam! Kur’an bülbülleri icazet aldı

Programda konuşan İl Müftüsü Ramazan Dolu, son iki yılda 373 hafızın mezun olduğunu belirterek, Malatya'da ilk kez bu sayıya ulaşıldığını söyledi. Dolu, 4-6 yaş grubu Kur'an kursları başta olmak üzere eğitim faaliyetlerini de artırdıklarını ifade ederek desteklerinden dolayı Vali Seddar Yavuz'a teşekkür etti.

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Foto - Malatya’da rekor rakam! Kur’an bülbülleri icazet aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de hafızlık eğitiminin sabır ve emek gerektirdiğini belirterek, öğrencileri yetiştiren hocalara, ailelere ve hafızlara teşekkür etti.Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Yılmaz Akbulut ise hafızlık merasiminin önemine değinerek, yüzlerce öğrencinin mezuniyet sevincine ortak olduklarını ifade etti. Vali Seddar Yavuz da konuşmasında ülkeye ve devlete güven duyulması gerektiğini belirterek, eksikliklerin giderilmesi ve yanlışların düzeltilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından hafızlık eğitimini tamamlayan 373 öğrenciye icazet belgeleri verildi.

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