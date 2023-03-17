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Kadın - Aile
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Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Bundan yapın dert etmeyin: Kabızlığı engelleyen tarif

2023-03-17 01:10:00
Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Bundan yapın dert etmeyin: Kabızlığı engelleyen tarif

İşte bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelleyen besinler... Sindirim sisteminin sağlıklı ve sistematik bir şekilde çalışmasını sağlayan karışım, çalıştırarak kabızlığı engelleyen tarif: Bağırsak problemi yaşayan insanlar için etkili bir yöntem. Yunanların ilaç olarak kullandıkları tarçın ve bal bugünlere gelerek sağlık açısından fayda sağlıyor. Doktorları bile şaşırtan bu karışım günde 1 kaşık tüketildiğinde inanılmaz fayda sağlıyor.

#1
Foto - Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Bundan yapın dert etmeyin: Kabızlığı engelleyen tarif

DOĞAL ANTİBİYOTİK- Tarçın ve Bal karıştırıp tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor, doğal antibiyotiktir. Çokca vitamin ve demir kapsayan karışım, vücudu bakterilere ve virüslere karşı kollar.

#2
Foto - Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Bundan yapın dert etmeyin: Kabızlığı engelleyen tarif

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU- İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder ve idrar yollarındaki mikropları temizler. MİDEDEKİ GAZI GİDERİYOR- Hindistan ve Japonya’da yapılan araştırmada tarçın ve balın midedeki gazı yok ettiği görülmüştür.

#3
Foto - Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Bundan yapın dert etmeyin: Kabızlığı engelleyen tarif

EN AĞIR YEMEKLERİ BİLE… Yapılan karışım midede asit oluşumunu engeller ve yenilen ağır yemekleri sindirir.

#4
Foto - Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Bundan yapın dert etmeyin: Kabızlığı engelleyen tarif

Tarçın ve Balı karıştırmak bunlara iyi gelebilir: Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve hastalıkları önler. Dinleme problemleriyle savaşmak. Eklemlerdeki sızı ve iltihapı azaltır. Kilo verdirir. Kolesterol seviyesini düşürür. Kalbi korur ve kardiyovaskuler hastalıkları önler Sindirimi geliştirir, kabızlığı önler ve bağırsak sorunlarını azaltır. Cilt kirleriyle savaşır. Dokuyu gençleştirir.

#5
Foto - Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Bundan yapın dert etmeyin: Kabızlığı engelleyen tarif

Bu doğal reçete nasıl hazırlanır? Ayrıca dengeli bir diyet ile sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz. Malzemeler: 1 litre kadar su 2 çorba kaşığı kadar toz halinde tarçın 20 gram 2 çorba kaşığı kadar bal 50 gram Hazırlanışı; 1 Lt suyu kaynatın ve kavanoza bal ile beraber dökün. 45 Dakika soğumasını bekleyin ve tarçın ekleyin. Dozaj- Kahvaltıdan 30 dakika önce karışımı 1 bardak için ve gece uyumadan öncede 1 bardak için. Kullanmadan önce uzmanına başvurunuz.

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