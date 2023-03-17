Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Bundan yapın dert etmeyin: Kabızlığı engelleyen tarif

Bu doğal reçete nasıl hazırlanır? Ayrıca dengeli bir diyet ile sağlıklı bir yaşam sürdürebilirsiniz. Malzemeler: 1 litre kadar su 2 çorba kaşığı kadar toz halinde tarçın 20 gram 2 çorba kaşığı kadar bal 50 gram Hazırlanışı; 1 Lt suyu kaynatın ve kavanoza bal ile beraber dökün. 45 Dakika soğumasını bekleyin ve tarçın ekleyin. Dozaj- Kahvaltıdan 30 dakika önce karışımı 1 bardak için ve gece uyumadan öncede 1 bardak için. Kullanmadan önce uzmanına başvurunuz.