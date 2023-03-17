2023-03-17 01:10:00 Her gün 1 kaşık tüketin bağırsakları temizliyor! Bundan yapın dert etmeyin: Kabızlığı engelleyen tarif
İşte bağırsakları çalıştırarak kabızlığı engelleyen besinler... Sindirim sisteminin sağlıklı ve sistematik bir şekilde çalışmasını sağlayan karışım, çalıştırarak kabızlığı engelleyen tarif: Bağırsak problemi yaşayan insanlar için etkili bir yöntem. Yunanların ilaç olarak kullandıkları tarçın ve bal bugünlere gelerek sağlık açısından fayda sağlıyor. Doktorları bile şaşırtan bu karışım günde 1 kaşık tüketildiğinde inanılmaz fayda sağlıyor.