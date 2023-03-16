2023-03-16 20:59:55 Dağ çayının faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Acil olarak uygulayın çünkü çayın faydası say say bitmiyor
Şifa deposu olduğu ortaya çıktı! Yayla çayının faydaları inanılmaz gibi. Halk arasında dağ çayı olarak da bilinen yayla çayının vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Peki, yayla çayı faydaları nelerdir? Dağ çayı Sideritis türündeki bitki yapraklarından yapılır. Bir bitki çayı olan dağ çayı sağlık yararları için uzun yıllar kullanılmıştır. Bazen “ironwart” olarak da bilinen çay, günümüzde de Akdeniz’de taze hasat edilmiş otlardan yapılır. Kurutulmuş dağ çayı, sağlıklı gıda mağazalarında veya aktarlarda bulunabilir. Sindirim sisteminin sağlığına yardımcı olabilir ve doğal antioksidanlar içerir.