Dağ çayının faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Acil olarak uygulayın çünkü çayın faydası say say bitmiyor

Dağ Çayının Diğer Sağlık Faydaları-Şifa deposu yayla çayı- Büyük bir filozof ve modern tıbbın babası olan Hipokrat, dağ çayının bağışıklık ve solunum sistemi üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle övgüde bulunmuştur. Ve binlerce yıldır Yunanlılar, soğuk algınlığı, solunum problemleri, sindirim, bağışıklık sistemi ve kaygı üzerine olumlu bir etki yaratması gibi sağlık yararları nedeniyle bu çayı içiyorlar. Daha yakın zamanlarda, modern bilim, dağ çayının sağlığa olan faydalarını daha iyi anlamak için araştırmaya başladı. Ve ortaya çıkan çalışmaların bir kısmı, osteoporoz, Alzheimer ve hatta kanserin önlenmesinde ve soğuk algınlığı, ateş, solunum problemleri, sindirim problemleri ve kaygı gibi sayısız farklı rahatsızlıkta olumlu etki yarattığını gösteriyor. Brunswick Labs’ın önde gelen bir biyo-analitik test laboratuvarı tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma raporunda, antioksidan, oksidatif stres azaltıcı, antimikrobiyal, antieinflamatuvar ve gastro koruyucu etkinlikler gibi bir dizi biyolojik etki kaydedildi. Bu raporun referans aldığı bir çalışma, dağ çayının, hücresel antioksidan savunmaları uyarmada ve oksidatif stresin önlenmesinde oldukça saygıdeğer yeşil çay kadar güçlü olduğunu gösterdi.