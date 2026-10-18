İstanbul’da trafik magandaları dehşet saçtı! Yol vermedi diye evine kadar takip edip boynundan bıçakladı

Avcılar’da 2 araç arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. Sürücü ile yakınlarına bıçakla saldıran şüpheliler olay yerinden otomobille kaçtı.

“CENAZEMİZ VAR” DEYİP YOL İSTEDİLER

Cihangir Mahallesi’nde bugün saat 13.00 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre ters yönden gelen otomobildeki kişilerle kendi yolunda ilerleyen sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Cenazeleri olduğunu belirterek yol verilmesini isteyen kişilerle tartışan sürücü, ardından yoluna devam etti.

EVİNİN ÖNÜNE KADAR TAKİP ETTİLER

Bunun üzerine şüpheliler, tartıştıkları sürücüyü evinin önüne kadar takip etti. Otomobilden inen şüpheliler, eve giren sürücünün dışarı çıkmasını istedi. Evdekilerin karşı çıkmasına rağmen dışarı çıkan sürücü, yaşanan arbedede boynundan bıçaklandı. Şüpheliler daha sonra geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

SÜRÜCÜNÜN YAKINLARINI DA BIÇAKLADILAR

Bu kez sürücünün yakınları kaçan şüphelileri takip etti. İki sokak ileride şüphelilerle tartışan 2 kişi de bıçakla yaralandı. Toplam 3 kişiyi yaralayan şüpheliler, kaçarken park halindeki bir otomobile de çarptı.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.