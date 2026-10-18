  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İki ülkeyi de ilgilendiriyor: Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan tarihi Türkiye açıklaması Palamutun içine pişirirken katan yaşadı: Olmazsa olmaz mutlaka ekleyin! O uygulama herkesi şaşırttı Malatya’da rekor rakam! Kur’an bülbülleri icazet aldı Montella'nın yeni adresi tam bomba Çöp kutusunu mutfak lavabosunun altında tutmak o kadar ciddi bir sağlık sorununa yol açıyor ki... Kadınları peşinden sürüklüyor! Sürmek yetiyor: Bebek gibi cilt oluyor! Çok konuşulan sırra bakın neymiş Lastiği patladı, önündeki otomobile çarptı, köprüden uçtu, yanıp küle döndü! Fenerbahçe'den Asensio açıklaması! Ameliyat kararı ve dönüş tarihi belli oldu Sakın çöpe atmayın: Yumurta kabukları ev temizliğinde bu yöntem bakın ne işe yarıyor
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Kadınları peşinden sürüklüyor! Sürmek yetiyor: Bebek gibi cilt oluyor! Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kadınları peşinden sürüklüyor! Sürmek yetiyor: Bebek gibi cilt oluyor! Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Düğün günü kusursuz bir makyaj ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak kadınların en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Ancak pürüzsüz bir görünüm için yalnızca makyaj ürünleri kullanılmıyor. Düğünden iki hafta önce uygulanmaya başlanan doğru bir cilt bakım rutini, cildin daha nemli, canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olabiliyor. Peki, düğün öncesi cilde ne sürülmeli? İşte bakım önerileri...

#1
Foto - Kadınları peşinden sürüklüyor! Sürmek yetiyor: Bebek gibi cilt oluyor! Çok konuşulan sırra bakın neymiş

Düğün hazırlıklarının yoğun temposunda cilt bakımı çoğu zaman ikinci plana atılabiliyor. Stres, düzensiz uyku ve yetersiz nemlendirme, cildin mat ve yorgun görünmesine neden olabiliyor. Özellikle düğüne sayılı günler kala daha aydınlık ve pürüzsüz bir cilt görünümü elde etmek isteyenler, doğal yağlardan nemlendirici serumlara kadar farklı yöntemlere yöneliyor. Ancak uzmanlar, düğün öncesinde yeni ve güçlü içerikler denemek yerine cilt bariyerini destekleyen nazik bakım ürünlerine öncelik verilmesini öneriyor.

#2
Foto - Kadınları peşinden sürüklüyor! Sürmek yetiyor: Bebek gibi cilt oluyor! Çok konuşulan sırra bakın neymiş

DÜĞÜNDEN 2 HAFTA ÖNCE NEMLENDİRİCİ KULLANMAYA BAŞLAYIN! Cildin daha dolgun, yumuşak ve canlı görünmesini sağlayan bakım ürünlerinin başında hyaluronik asit içeren nemlendiriciler geliyor. Hyaluronik asit, cildin su tutmasına yardımcı olarak kuruluğa bağlı ince çizgilerin görünümünü geçici olarak hafifletebiliyor. Düzenli kullanımda cildin daha nemli ve pürüzsüz görünmesini destekleyebiliyor. Özellikle düğün öncesindeki iki haftalık süreçte, cilt tipine uygun bir hyaluronik asit serumu ve nemlendirici krem kullanılması makyajın daha düzgün görünmesine yardımcı olabilir. Ancak bu sürede herkesin aynı sonucu alması beklenmemeli.

#3
Foto - Kadınları peşinden sürüklüyor! Sürmek yetiyor: Bebek gibi cilt oluyor! Çok konuşulan sırra bakın neymiş

BEBEK GİBİ CİLT GÖRÜNÜMÜ İÇİN NEM DESTEĞİ ÖNEMLİ Cildin sağlıklı görünmesinde nem dengesinin korunması büyük önem taşıyor. Cilt bariyerini destekleyen seramidler ve gliserin gibi içerikler de kuruluk ve gerginlik hissini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Hyaluronik asit içeren serumlar genellikle temizlenmiş, hafif nemli cilde uygulanıyor. Ardından kullanılan nemlendirici krem, cildin nemini korumayı destekliyor. Ancak hassas cilt yapısına sahip kişilerin yeni ürünleri doğrudan yüzün tamamına uygulamak yerine önceden küçük bir bölgede denemesi gerekiyor. HYALURONİK ASİT SERUMU NASIL UYGULANIR? Düğün öncesinde cildine daha canlı bir görünüm kazandırmak isteyenler için basit bir bakım rutini yeterli olabilir. 1. Yüzünüzü cilt tipinize uygun, nazik bir temizleyiciyle yıkayın. 2. Cildiniz hafif nemliyken daha önce kullandığınız ve iyi tolere ettiğiniz hyaluronik asit serumunu uygulayın. 3. Serumun ardından cildinize uygun nemlendirici krem sürün. 4. Sabah bakımınızı SPF 30 veya üzeri geniş spektrumlu güneş koruyucuyla tamamlayın. 5. Bakımı ürünlerin kullanım talimatlarına uygun şekilde düzenli sürdürün. Hyaluronik asidin nemlendirici etkisi bilimsel çalışmalarda da incelendi. 40 kadınla gerçekleştirilen bir klinik araştırmada, hyaluronik asit serumunun uygulama sonrasında cilt nemini artırdığı ve düzenli kullanımda cildin görünümünü iyileştirdiği belirlendi. Bununla birlikte araştırma, herkesin iki haftada kusursuz cilde kavuşacağını göstermiyor.

#4
Foto - Kadınları peşinden sürüklüyor! Sürmek yetiyor: Bebek gibi cilt oluyor! Çok konuşulan sırra bakın neymiş

DÜĞÜN ÖNCESİ CİLT BAKIMINDA BUNLARI YAPMAYIN! Düğün gününe kısa bir süre kala cilde yeni ürünler uygulamak, beklenmedik kızarıklık ve tahrişe neden olabilir. Bu nedenle özellikle son iki haftada güçlü kimyasal peelinglerden, daha önce denenmemiş retinol ürünlerinden ve agresif cilt bakım işlemlerinden kaçınılması öneriliyor. Cilt bakımında istikrar, son dakika uygulamalarından daha güvenli bir yaklaşım olabilir. IŞILTILI BİR CİLT İÇİN YALNIZCA KREM YETERLİ Mİ? Cilt bakım ürünlerinin yanında yeterli uyku, dengeli beslenme ve güneşten korunma da sağlıklı bir cilt görünümünü destekliyor. Özellikle düğün öncesindeki yoğun hazırlık sürecinde cildi gereğinden fazla temizlemek ve sık sık ürün değiştirmek, cilt bariyerini olumsuz etkileyebiliyor. Sonuç olarak, hyaluronik asit içeren bir nemlendirici serum, cildin daha dolgun, yumuşak ve ışıltılı görünmesine yardımcı olabilir. Ancak düğünden yalnızca iki hafta önce kullanılmasının herkeste aynı sonucu vereceği veya ciltteki tüm sorunları gidereceği söylenemez. En güvenli yaklaşım, daha önce denenmiş ürünlerle nazik bir bakım rutinini sürdürmek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim
Dünya

Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim

Yemen'deki İran destekli Husiler, yaptıkları açıklamada Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri düşürdüklerini iddia etti.

İBB davasında sıcak gelişme: 7 kişi tahliye edildi
Gündem

İBB davasında sıcak gelişme: 7 kişi tahliye edildi

Ekrem İmamoğlu'nun "örgüt lideri" olarak yargılandığı İBB yolsuzluk ve rüşvet davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Davada 7 kişi için tahliy..
Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü
Dünya

Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü

Doğu Avrupa ülkesi Moldova, 24 saatten kısa sürede topraklarına düşen beş insansız hava aracının (İHA) Rusya’ya ait olduğunu belirterek Mosk..
Aziz Kocaoğlu’nun sözleri salonda tansiyonu yükseltti: Yeni Parti İzmir’de gergin kongre!
Gündem

Aziz Kocaoğlu’nun sözleri salonda tansiyonu yükseltti: Yeni Parti İzmir’de gergin kongre!

Kongrelerinde sandalyelerin havada uçuştuğu, tekmeli, yumruklu kavgaların eksik olmadığı CHP’den koparak kurulan Yeni Parti aynı geleneği sü..
Cenk’ten Fenerlileri kızdıracak mesaj
Gündem

Cenk’ten Fenerlileri kızdıracak mesaj

Beşiktaş’taki uzun yılların ardından Fenerbahçe’nin yolunu tutan Cenk Tosun, kariyerinde ses getiren transferine ilişkin çarpıcı değerlendir..
Anne-babalar ders alsın! 14 yaşındaki kızın ölümünde kahreden TikTok detayı!
Aktüel

Anne-babalar ders alsın! 14 yaşındaki kızın ölümünde kahreden TikTok detayı!

İngiltere’de 14 yaşındaki Adriana Retyte’nin kendisini asarak öldürmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, genç kızın hayatını kaybetmeden ön..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23