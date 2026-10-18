Kadınları peşinden sürüklüyor! Sürmek yetiyor: Bebek gibi cilt oluyor! Çok konuşulan sırra bakın neymiş

DÜĞÜN ÖNCESİ CİLT BAKIMINDA BUNLARI YAPMAYIN! Düğün gününe kısa bir süre kala cilde yeni ürünler uygulamak, beklenmedik kızarıklık ve tahrişe neden olabilir. Bu nedenle özellikle son iki haftada güçlü kimyasal peelinglerden, daha önce denenmemiş retinol ürünlerinden ve agresif cilt bakım işlemlerinden kaçınılması öneriliyor. Cilt bakımında istikrar, son dakika uygulamalarından daha güvenli bir yaklaşım olabilir. IŞILTILI BİR CİLT İÇİN YALNIZCA KREM YETERLİ Mİ? Cilt bakım ürünlerinin yanında yeterli uyku, dengeli beslenme ve güneşten korunma da sağlıklı bir cilt görünümünü destekliyor. Özellikle düğün öncesindeki yoğun hazırlık sürecinde cildi gereğinden fazla temizlemek ve sık sık ürün değiştirmek, cilt bariyerini olumsuz etkileyebiliyor. Sonuç olarak, hyaluronik asit içeren bir nemlendirici serum, cildin daha dolgun, yumuşak ve ışıltılı görünmesine yardımcı olabilir. Ancak düğünden yalnızca iki hafta önce kullanılmasının herkeste aynı sonucu vereceği veya ciltteki tüm sorunları gidereceği söylenemez. En güvenli yaklaşım, daha önce denenmiş ürünlerle nazik bir bakım rutinini sürdürmek.