Bunu okuduktan sonra limon kabuklarını asla atmayacaksınız! O problemlerinizden eser kalmayacak

Genellikle kalan limon kabukları çöpe atılır ama size bunların leke temizleme, koku giderme gibi çeşitli işlerde kullanılabileceğini söylesek. Bu yüzden bir dahaki sefere limon kabuklarını çöpe atmayın ve bunun yerine bu dahiyane limon kabuğu tüyolarını yapmak için toplayın.

Limon insan sağlığına son derece faydalı bir gıda olurken, limonun insan sağlığına olan faydaları da birbirinden farklıdır. C vitamini sayesinde bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurken aynı zamanda cildin yenilenmesine ve pürüzsüz bir görünüm içerisinde olmasına da ayrıca katkı sağlamaktadır.

Limon geçmişten günümüze en çok kullanılan ve bir hayli rağbet gören vitaminlerden bir tanesi olurken, limonun bir başka kullanım şekli daha ortaya çıktı.

Limon insan sağlığı açısından son derece önemli bir gıda olurken, dilimlenmiş limonun yatağın kenarına koyulması gece uykusunun kaliteli ve derin olmasına yardımcı olacaktır.

Limon ortamdaki havanın mikrobunu kırmaya yardımcı olurken aynı zamanda kişi de bulunan negatifliğin alınmasına da yardımcı olur. Kişinin hayata çok daha pozitif bakmasına katkı sağlayan limon zihnin kaliteli bir gelişim içerisinde olmasına da yardımcı olmaktadır. Kişinin çakralarının çok daha verimli çalışmasına yardımcı olan limonu mutlaka dilimleyip yatağınızın kenarına koyun. Faydalarını kendiniz fark edeceksiniz.

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Diğer faydaları ve kullanım alanları ise şöyle;

Ellerdeki kokuyu giderin

Genellikle soğan ve sarımsak kesmek, ellerde sabunla yıkandıktan sonra bile devam eden güçlü bir koku bırakır. Bu kokudan bir an önce kurtulmak için parmaklarınızı ve tırnaklarınızı limon kabuklarıyla ovmanız yeterli. Bu kokuyu ortadan kaldıracak ve ellerinizde taze bir koku bırakacaktır.

Giysilerdeki lekeleri çıkarın

Yemek yerken gömleğinize ketçap veya salça mı döktünüz? Bu tip lekeler, genellikle bez üzerinde sert bir tabaka bırakır, bu da üzerinde sabun kullanılırsa daha da kötüleşir. Lekeyi çıkarmak için üzerine birkaç damla limon suyu sıkın, bir tutam tuz serpin ve lekeyi limon kabuğu ile ovalayın (etli tarafından). Temizlendikten sonra gömleği güneşin altına yerleştirin. Lekeden tamamen kurtulmak için adımı 2-3 kez tekrarlayın.

Kendi ev kokunuzu yapın

Evinde ortaya çıkan hoş bir aromayı kim sevmez ki? Limonun taze ve narenciye kokusunu seviyorsanız, artık limon kabuklarıyla kendi kokunuzu yapabilirsiniz. Sadece 2-3 limon kabuğunu yakın ve evinizin herhangi bir köşesindeki bir kaseye koyun. Bu, herhangi bir suni sprey kullanmadan evinizi tazelemenin en kolay yoludur.

Metalleri parlatın

Genellikle metaller zamanla parlaklığını kaybeder ve siyahımsı görünür. Evinizde matlaşan metal eşyalarınız varsa, onları tekrar parlak hale getirmek için limon kabukları kullanın. Bir limon kabuğu alın ve etli kısmı dışarı çıkacak şekilde ters çevirin. Şimdi kalıntıların tamamını limon kabuğuyla ovun ve 3-4 saat güneşte tutun. Limon güneşle reaksiyona girer ve metalin parlaklığını geri kazandırır.

Doğal peeling

Limon kabuklarını kullanarak ev yapımı bir cilt peelingi yapın. Limon kabuğunu rendeleyin ve bir kapta toplayın. Şimdi ½ çay kaşığı tuz ile birlikte 3-4 yemek kaşığı hindistancevizi yağı ekleyin. İyice karıştırın ve cilt peelinginiz hazır. Daha yumuşak ve pürüzsüz bir cilt elde etmek için kollarınızı ve bacaklarınızı bu peeling ile ovun. Yüzün hassas cildine uymayabileceğinden, bu ovmayı yüzünde kullanmaktan kaçının.

Temiz tabaklar

En sevdiğiniz çini tabak takımı parlaklığını mı kaybetti? Beyaz tabaklarınızda gitmeyi reddeden sert sarı lekeler mi var? Endişelenmeyin, tek ihtiyacınız olan limon. Kalan limon kabuğunu alın, üzerine ½ çay kaşığı kabartma tozu serpin ve tabakları ovalayın. Bulaşık düzgün bir şekilde temizlendikten sonra, 30 dakika bir kenara koyun. 30 dakika sonra yumuşak bulaşık deterjanı ile yıkayın, tabaklarınız yeni gibi olacak.



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