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Ekonomi Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 37 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 13:42:00 -
Piri Reis Üniversitesi 37 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve “Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerine İlişkin Senato Esasları”nın ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacak.

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