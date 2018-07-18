Pırasalı börek nasıl yapılır?
Pırasa sevmeyenlere bile pırasayı sevdiren hem lezzetli hem kolay bir tarif arıyorsanız siz de bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.18 Temmuz 2018 Çarşamba 21:57
MALZEMELER:
3 adet pırasa
1/2 su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm
2 adet yufka
1 adet soğan
2 diş sarımsak
1 fincan zeytinyağı
1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)
1 adet yumurta
göz kararı tuz ve karabiber
YAPILIŞI:
İlk olarak pırasayı ince ince doğradıktan sonra soğan, üzüm ve sarımsağı zeytinyağı ile soteleyin. Sonrasında rendelenmiş kaşar peynirini, tuz ve karabiberi ekleyerek yufkaya rulo olarak sarın.
Yufkanın açılmaması için önce yumurta beyazını biraz bekledikten sonra da yumurta sarısını sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirmeye bırakın. Üzeri kızarana kadar pişirin.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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