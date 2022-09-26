Pioppi diyeti nedir, nasıl yapılır? Ömrü 10 yıl uzatıyor! Uzun bir yaşamın sırrı

Pioppi diyeti nedir, nasıl yapılır?

İtalya'da bulunan bir köy olan Pioppi insanları 100 yaşına kadar yaşamalarıyla biliniyorlar. Son günlerde de revaçta olan bu Pioppi diyeti bizlere uzun sağlıklı yaşamın sırlarını veriyor. Peki, bu diyetin sırrı ne? İşte, cevabı yüzyıllardır harikası devam eden; Elma Sirkesi. Mayalanan ve permütasyona uğrayan yoğurt, kefir vs. gibi sirke de bu grupta esaslı yerini alır. Pioppi diyetinin en önemli parçalarından olan elma sirkesi, diyet listesinin en başında yer alıyor; yani güne bir kaşık sirke içerek başlanıyor.

Bu diyet ömrü uzatıyor! 10 yıl ömrü uzatan pioppi diyeti nasıl yapılır? Kardiyolog Dr. Aseem Malhotra ve eski atlet Donal O'Neill ömrü 10 yıl uzatan Pioppi diyetini paylaştı.

Pastırma ve çikolata tüketen halkın diyetlerinin temelini bu iki besin oluştursa da, tükettikleri sebze, yağlı balık ve kuruyemişin kalp hastalığı ve diyabete yakalanmalarını önlediği düşünülüyor.

Kardiyolog Dr. Aseem Malhotra ve eski atlet Donal O'Neill aşağıdaki yedi günlük yemek planını oluşturdu.

Diyetin başlıca kaynağını bol miktarda tüketilen zeytinyağı oluşturuyor. Her gün tüketilen bir yemek kaşığı elma sirkesi ise reflü oluşumunu engelliyor, kan basıncını düşürüyor ve kilo kaybını hızlandırıyor.

Diyetin içerisinde açlık krizine birebir olan protein kaynağı yumurta da yer alıyor. Diyette yemek yeme aralığını 8-9 saat tutarak aralıklı otuç tutulması öneriliyor.

İlginizi çekebilir → İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği sumağın faydaları: Boğaz ağrısına iyi geliyor! Aç karnına sumak suyu içerseniz... → TIKLAYINIZ

İşte, bir haftalık Pioppi Diyeti listesi;

Pazartesi:

Kahvaltı: Sadece kahve ya da Hindistan cevizi kreması

Öğle: Mantarlı omlet, hindistan cevizli kahve

Öğle arası: Konserve istiridye, çilekli tam yağlı yoğurt, bir avuç fındık ve tarçın

Akşam: Ispanaklı ve avokado dilimli biftek, 2 kare bitter çikolata, bir bardak çay

Salı:

Kahvaltı: Sadece hindistan cevizli kahve

Öğle: Kızarmış domates ve hellim, tavuk suyuna sebze çorbası, yağlı balık ve hindistan cevizli kahve

Akşam: Sebzelerle birlikte ızgara somon, iki kare bitter çikolata ve bir bardak çay

Çarşamba:

Kahvaltı: Hindistancevizli kahve

Öğle: Tam yağlı hindistan cevizli ve çilekli yoğurt, bir avuç fındık, tarçın, zerdeçal ve hindistan cevizli kahve

Perşembe:

Kahvaltı: 2 ya da 3 yumurta, kızarmış somon yanında avokado, hindistan cevizli kahve

Öğle: Kefir ya da hindistancevizli smoothie, bi tutam tarçın, zerdeçal ve nane

Akşam: Sızma zeytinyağı ile yapılmış tavuk suyu çorbası, hindistan cevizi bombası ( kakao, tarçın, hindistancevizi yağı, hindistancevizi kreması, fındık) bir bardak çay

Cuma:

Kahvaltı: Pastırmalı yumurta, avokado, hindistan cevizli kahve

Öğle: Balık çorbası

Akşam: Düşük kalorili pizza, hindistancevizi bombası, bir bardak çay

Cumartesi:

Kahvaltı: Fındık ezmeli omlet, çilek ve tam yağlı yoğurt, hindistan cevizli kahve

Öğle: Akdeniz salatası

Akşam: Kızarmış tavuk, tatlı patates, hindistan cevizi bombası ve bi bardak çay

Pazar:

Kahvaltı: Kızarmış somon balığı, omlet, avokado ve hindistan cevizli kahve

Öğle: Kefir ya da hindistancevizli smoothie

Akşam: Pişirilmiş alabalık, sebze, fındık.

İlginizi çekebilir → Elma sirkesi nasıl yapılır? İbrahim Saraçoğlu elma sirkesi tarifi: En kolay, eski usul elma sirkesi yapımı → TIKLAYINIZ