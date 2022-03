‘Pinokyo Kemal’ öyle bir yalan söyledi ki...

Hikmet Genç, "Her defasında 'Palavranın Nirvana'sına ulaştı. Bunun ötesi yok' dedik, her defasında yanıldık. Her defasında da aynı cümleyi kurduk. Ama artık o rakipsiz... Lefter'in kaleci olduğu iddiasıyla başlayan sallama serüvenini, 'CHP olarak ne söylüyorsak yüzde 100'ü doğrudur. Yüzde 99 demiyorum...' yalanıyla taçlandırmış tam bir profesyonel!" dediği yazısında, "Pinokyo Kemal"in son palavrasını köşesine taşıdı. İşte Akşam gazetesindeki o yazı:

"Her defasında "Palavranın Nirvana'sına ulaştı. Bunun ötesi yok" dedik, her defasında yanıldık. Her defasında da aynı cümleyi kurduk. Ama artık o rakipsiz...

Lefter'in kaleci olduğu iddiasıyla başlayan sallama serüvenini, "CHP olarak ne söylüyorsak yüzde 100'ü doğrudur. Yüzde 99 demiyorum..." yalanıyla taçlandırmış tam bir profesyonel!..

Tabii ki tatmin olamazdı. Haliyle uluslararası arenada boy göstermenin zamanı gelmişti.

Şimdi 'yine ne dedi?' diye merak ediyorsunuz, değil mi?..

Anlatalım efendim.

Son 3 hafta içerisinde başta Putin, Zelenski, Biden, Stoltenberg olmak üzere 20'den fazla ülke lideriyle telefon görüşmesi yaptı. (Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili olarak) Uluslararası kurumların başkanları, genel sekreterleri vesaire sayarsanız, bu sayı 30'lara ulaşıyor.

Bu arada Aliyev, Herzog, Miçotakis, Scholz Türkiye'ye gelmiş. Son olarak Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda geldi. Yine Rusya-Ukrayna krizine dair diplomatik hamleleri ve Türkiye'nin sığınmacı konusundaki tecrübeleri konusunda Erdoğan'la görüştü...

Daha henüz 2'ncisi düzenlenen Antalya Diplomasi Formu ile "Davos da ne lan?!.." dedirten Türkiye.

NATO üyesi olan, Rusya ve Ukrayna arasında mekik diplomasisi yürütebilen yegâne ülke Türkiye.

Krizde ilk defa dış işleri bakanları seviyesinde Rusya ve Ukrayna'yı buluşturan Türkiye.

Suriye, Irak, Libya ve Azerbaycan'da başarılı hamleleriyle (emperyalistlere rağmen) küresel tezgahları bozan Türkiye...

Son olarak Rusya-Ukrayna krizinde bir defa daha şahit olduk. Türkiye'nin bölgesel bir güç, oyun kurucu 'küresel bir aktör' olduğu tüm Batı medyası tarafından neredeyse her gün yazılıyor çiziliyor. Başta bölge ülkeleri olmak üzere herkes Erdoğan'la görüşmek istiyor. Türkiye'ye rağmen dünyada yeni dengeler kurulamayacağını açıkça söylüyorlar.

Sahadaki gücüyle, ordusuyla, kullandığı teknolojiyle, diplomasisiyle, dünyanın umudu olmuş Türkiye...

Rusya-Ukrayna krizinde garantörlük konusunda her iki tarafın olumlu baktığı ülke ABD ya da İngiltere değil, Türkiye...

Şimdi gelelim 'martaval-ı kübra ve üstad-ı sallama' kariyerini uluslararası arenaya taşımak isteyen zâta.

Diyor ki;

"Türkiye, büyük bir itibar kaybına uğradı. Eskiden 'Türkiye' deyince, devletler şöyle bir dururlardı. Bakalım 'ne diyecek' diye. Şimdi 'Türkiye' deyince, sırtlarını dönüyorlar..."

Yerimiz bitti...

Zaten fıkra, pardon Kılıçdaroğlu da bu kadar!.."