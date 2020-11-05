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Spor Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fortitudo Bologna maçı da ertelendi
Spor

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fortitudo Bologna maçı da ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-05 20:04:02 -
Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Fortitudo Bologna maçı da ertelendi

İZMİR (AA) - Toplam 6 oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Pınar Karşıyaka'nın ING Basketbol Ligi'ndeki müsabakası gibi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Kasım Salı günü İtalya'nın Fortitudo Bologna takımıyla oynayacağı maç da ertelendi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, bugün oyuncular ve idari kadro için Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda sağlık ekipleri tarafından Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. Testlerin ardından 6 oyuncu ve 1 teknik ekip personelinin testlerinin pozitif sonuçlandığı, tüm oyuncuların ve personelin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı bildirildi.

Pınar Karşıyaka'nın ING Basketbol Süper Ligi'nde 7 Kasım Cumartesi günü yapacağı Bahçeşehir Koleji maçı Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ertelenmişti.

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