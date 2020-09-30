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Spor Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu
Spor

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:06:13 -
Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu

İZMİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda F Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın fikstürü belirlendi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, F Grubu'nda Almanya'dan Brose Bamberg, İtalya'dan Fortitudo Bologna ve İspanya'dan Bilbao ile mücadele edecek Pınar Karşıyaka ilk maçını 27 Ekim Salı günü İspanya deplasmanında oynayacak.

İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta müsabakalar 27 Ocak 2021'de tamamlanacak.

Yeşil-kırmızılı ekibin maç programı şöyle:

27 Ekim Salı: Bilbao-Pınar Karşıyaka

10 Kasım Salı: Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna

8 Aralık Salı: Brose Bamberg-Pınar Karşıyaka

23 Aralık Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Brose Bamberg

12 Ocak 2021: Fortitudo Bologna-Pınar Karşıyaka

27 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka-Bilbao

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