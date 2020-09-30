Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi maç programı belli oldu
İZMİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda F Grubu'nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka'nın fikstürü belirlendi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, F Grubu'nda Almanya'dan Brose Bamberg, İtalya'dan Fortitudo Bologna ve İspanya'dan Bilbao ile mücadele edecek Pınar Karşıyaka ilk maçını 27 Ekim Salı günü İspanya deplasmanında oynayacak.
İlk 2 takımın yoluna devam edeceği grupta müsabakalar 27 Ocak 2021'de tamamlanacak.
Yeşil-kırmızılı ekibin maç programı şöyle:
27 Ekim Salı: Bilbao-Pınar Karşıyaka
10 Kasım Salı: Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna
8 Aralık Salı: Brose Bamberg-Pınar Karşıyaka
23 Aralık Çarşamba: Pınar Karşıyaka-Brose Bamberg
12 Ocak 2021: Fortitudo Bologna-Pınar Karşıyaka
27 Ocak 2021: Pınar Karşıyaka-Bilbao