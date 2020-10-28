  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Spor

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

Başantrenör Ufuk Sarıca: - "İyi bir iş çıkardık. Tüm oyuncularımı kutluyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 09:42:20 -
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

İZMİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Bilbao Basket'i 81-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Kendileri için harika ve önemli bir galibiyet aldıklarını aktaran Sarıca, "Çok güçlü ve çok çabuk bir takıma karşı oynadık. Bu özelliklerini biliyorduk ve maç öncesinde de bunu takım olarak konuştuk. Açık saha basketbolunu iyi oynuyorlardı ancak onları durdurmayı başardık. Özellikle ikinci yarıda işin savunma kısmında mükemmeldik diyebilirim. Rakibimizi durdurmayı başardık ve oyunun kontrolünü elimize aldık. Sonuç olarak iyi bir iş çıkardık. Tüm oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Grubun diğer maçında Alman ekibi Brose Bamgerg, İtalya deplasmanında Fortitudo Bologna'yı 100-63 yendi. İkinci haftada 10 Kasım Salı günü Pınar Karşıyaka-Fortitudo Bologna ve Bilbao Basket-Brose Bamberg karşılaşmaları oynanacak.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama
Dünya

Türkiye'nin desteklediği hükümet için Katar'dan kritik açıklama

Libyalı mevkidaşı Muhammed Tahir es-Seyyale ile görüşen Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman, Berlin Konferansı sonuçlarına bağlı..
81 il başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ne akın etti! Resmen teslim ettiler
Siyaset

81 il başkanı İYİ Parti Genel Merkezi'ne akın etti! Resmen teslim ettiler

İYİ Parti'de 81 il başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın ihracı için genel merkeze dilekçe verdi. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin ..
Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti
Dünya

Fransa AB'ye sarıldı! Küstah Bakan Türkiye'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa'ya boykot açıklaması sonrası Fransa'nın Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Frank Riester, Avr..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay