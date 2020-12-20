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Spor Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Ligde yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"
Spor

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Ligde yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-20 10:15:15 -
Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca: "Ligde yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"

İZMİR (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Galatasaray'ı 86-74 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Her türlü olumsuzluğa rağmen ligde yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz." dedi.

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligde son 1 haftada 3 zor maçı galibiyetle tamamladıklarını belirtti.

Rotasyonları için iki önemli oyuncuları Metecan Birsen ve Semih Erden'den bu müsabakalarda faydalanamadıklarını bildiren Sarıca, "Dolayısıyla çok yorulduğumuz bir hafta oldu ve önemli galibiyetler elde ettik. Galatasaray maçına çok iyi başladık ancak hücumda gereksiz telaşla, maçın başında çok rahat 2-3 hızlı hücum bulduk ancak bütün maçı hızlı hücum bularak oynayacağımızı düşünmek bir hataydı." ifadelerini kullandı.

Sarıca, üçüncü periyodun ikinci bölümünde çok iyi bir savunma ortaya koyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Burada farkı 20’li sayılarak çıkardık sonrasında ise oyuncularımızı dinlendirerek maçı tamamladık. Zor bir virajı döndük. Bu üç maçın ikisi deplasmandaydı ve ligin ilk yarısının bitmesine iki hafta var. Her türlü olumsuzluğa rağmen ligde yukarıdaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Tüm takımımı kutluyorum. Ligde kalan iki maçımız var ancak ondan öncesinde Brose Bamberg ile ilk kez kendi evimizde oynayacağımız bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Ona hazırlanacağız. Tüm ekibimi kutluyorum."

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