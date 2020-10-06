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Aktüel Pınar Gültekin'in katil zanlısının anlaşmalı boşanma davası görüldü
Aktüel

Pınar Gültekin'in katil zanlısının anlaşmalı boşanma davası görüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-06 17:45:22 -
Pınar Gültekin'in katil zanlısının anlaşmalı boşanma davası görüldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın, eşi tarafından Muğla'da açılan anlaşmalı boşanma davası görüldü.

Afyonkarahisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Avcı, Muğla Aile Mahkemesinde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Anlaşmalı boşanma protokolüne attığı imzayı teyit eden Avcı, çocuğunun velayetinin anneye verilmesini ve çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka ödemeyi kabul etti.

Avcı, eşine maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödemeyi, ödemeyi yapamaması halinde şirketinin bedel talep etmeksizin eşine devrini ve Muğla'daki bir taşınmazın ve 2 aracın verilmesini kabul etti.

Avcı'nın eşi E.A. ise duruşmada yazılı beyanda bulundu.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de delilleri görünce, bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i tekrar barışma isteğini geri çevirmesi üzerine bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra bir varile bırakarak Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti.

Cemal Metin Avcı, "canavarca hisle öldürmek" suçundan tutuklanmıştı.





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