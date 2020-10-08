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Aktüel Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı
Aktüel

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:34:21 -
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında iddianame hazırlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame tamamlandı.

İddianame, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.


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