Pilotsuz savaş uçağı test edildi

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak üreticisi ABD merkezli Boeing ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF) yaptıkları ortak açıklamada, mürettebatlı uçaklarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmış pilotsuz savaş uçağı benzeri jetin ilk uçuş testini tamamladıklarını bildirdi.

Euronews'in haberine göre "Loyal Wingman" adı verilen askeri jetin Güney Avustralya'daki bir yer kontrol istasyonundan onu izleyen Boeing test pilotunun gözetiminde başarılı bir şekilde uçtuğu bildirildi

Avustralya hükümeti, Boeing'in diğer küresel müşteriler için de özelleştirilebilir olduğunu açıkladığı ürünün geliştirilmesi için 31 milyon dolar yatırım yaptı.

Boeing’in 'Loyal Wingman'i 11,6 metre uzunluğunda, 3 bin 704 kilometre menzile ve çeşitli yüklere uyumlu şekilde çıkarılabilen bir burna sahip. Silah taşıyabilen jet aynı zamanda savaş uçaklarının korunmasına yardımcı olmak için kalkan görevi de görüyor.