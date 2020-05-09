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Aktüel

Pilates ile sağlık evlere geliyor

Tepebaşı Belediyesi spor eğitmenleri, vatandaşların evlerinde geçirdiği süreci sağlıklı şekilde değerlendirebilmesi adına video görüntülü pilates eğitimleri düzenliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:25:33 -
Pilates ile sağlık evlere geliyor

Tepebaşı Belediyesi spor eğitmenleri, vatandaşların evlerinde geçirdiği süreci sağlıklı şekilde değerlendirebilmesi adına video görüntülü pilates eğitimleri düzenliyor.


Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs ile mücadele sürecinde günlerini evlerinde geçiren vatandaşların, sağlıklı şekilde zaman geçirebilmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ara verilen pilates eğitimleri de vatandaşlar için online olarak gerçekleştiriliyor. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen pilates eğitimleri, vatandaşların seyrine sunulacak. Evlerde geçirilen günlerde bireylerin daha az hareket ettiğini ifade eden uzmanlar, bu süreci pilates ile sağlıklı bir şekilde değerlendirmenin mümkün olduğunu söylüyor.


Spor eğitmenlerince hazırlanan uygulama videoları modüller halinde her hafta güncellenecek. Eğitimler, Tepebaşı Belediyesi’nin resmi youtube kanalından izlenebiliyor.

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