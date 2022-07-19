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Yerel Piknikte kaybolan genç 8 gün sonra bulundu
Yerel

Piknikte kaybolan genç 8 gün sonra bulundu

Tekirdağ Çamlıköy Tabiat Parkı'nda 8 gün önce ailesiyle birlikte gittiği piknikte kaybolan 20 yaşındaki genç, Çatalca'daki bir ormanlık alanda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 15:11:00 -
Piknikte kaybolan genç 8 gün sonra bulundu

Alınan bilgiye göre, 12 Temmuz'da Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki tabiat parkında kaybolan Şehmus Ele'yi bulmak için, AFAD, jandarma ve emniyet ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerce yapılan arama çalışmaları devam etti.

Bölgedeki aramalarını yoğunlaştıran ekipler, genci Çatalca'da ormanlık alanda buldu. Şehmus Ele, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olayın geçmişi

Şehmus Ele, 12 Temmuz Salı günü ailesiyle pikniğe gittiği Çamlıköy Tabiat Parkı'nda kaybolmuştu.

Ailesinin ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ile çeşitli sivil kuruluşlardan oluşan arama kurtarma ekipleri, genci arama çalışması başlatmıştı.

Sahil Güvenlik uçağı, botlar, AFAD ve jandarma dalgıçları, dronlar, canlı iz takip ve kadavra köpekleriyle de destek verilen, yaklaşık 100 kişi ile yapılan aramalarda, plaj ve çevresi, ormanlık alan, patika ve deniz kıyısında çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.

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