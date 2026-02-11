Piknik tüpünden sızan gaz can aldı
Kastamonu'nun Abana ilçesinde piknik tüpünden sızan gazdan zehirlenen cami imamı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi'nde görev yapan İmam-Hatip Muhammed Yıldırım, evinde piknik tüpünden sızan gazdan etkilenerek fenalaştı. Durumu fark eden eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evde yapılan Yıldırım, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşköprü ilçesine bağlı Kuzkallınkese köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılması üzere hastane morguna kaldırıldı.
