Piknik alanları çöpten geçilmiyor!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'ndeki piknik alanları bakımsızlıktan ve çöpten geçilmiyor.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Yaslıca Mahallesi'ndeki piknik alanı Hayal Park'ın bakımsız olması tepkilere neden oldu.

Pikniğe gidenler, doğal alanların kirletilmemesi gerektiğini, bu gibi dinlenme alanlarının herkesin olduğunu ve ciddi bir hassasiyetle çevre temizliğine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptılar.

Kirlilikten dolayı piknik yapılmadığını söyleyen ziyaretçiler, özellikle piknikçilerin gittikleri yerlerde çevrelerini temiz tutma konusunda daha duyarlı olmalarını istediler.

Belediyenin piknik alanlarına çöp konteynırları koyması gerektiğini de belirten bölge sakinleri, yetkilerden de duyarlılık beklediklerini söylediler. (İLKHA)

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