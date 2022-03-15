Pierre Zakrzewski kimdir? Pierre Zakrzewski öldü mü?
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken bir gazetecinin yaşamını yitirdiği haberleri geldi. bu gelişmenin ardında pet çok kişi Pierre Zakrzewski kimdir sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
ABD'li gazeteci Pierre Zakrzewski, Ukrayna'da hayatını kaybetti. Peki, Pierre Zakrzewski kimdir?
Pierre Zakrzewski kimdir? Pierre Zakrzewski öldü mü?
55 yaşındaki FoxNews kameramanı Pierre Zakrzewski'nin Ukrayna'da görev yaparken öldüğü açıklandı. Pierre Zakrzewski'nin yaşamını yitirdiği olayda muhabir Benjamin Hall'ın yaralandığı gelen haberler arasında. Hall'ın sağluk durumu hakkında ise yetkililerden bilgi alınamadığı ifade ediliyor. İki gazetecinin araçla Horenka'ya seyahat ederken vurulduğu belirtildi.
Pierre Zakrzewski’nun Londra’da görev yaptığı ancak savaş sebebiyle şubat ayında Ukrayna’ya gittiği öğrenildi. Fox News Media CEO'su Suzanne Scott yaptığı açıklamada, "Zakrzewski uzun yıllardır bizimle çalışıyordu. Irak'ta, Afganistan'da ve Suriye'de çalıştı. Çok yetenekli ve yardım severdi. Cesareti ve profesyonelliği sayesinde meslektaşları tarafından takdir edilirdi" ifadelerini kullandı.