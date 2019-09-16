Piazza’nın İndirimli Garaj Günleri başlıyor
Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Eğlence Merkezi ziyaretçilerini, şenlik havasında indirim günleriyle karşılamaya hazırlanıyor.16 Eylül 2019 Pazartesi 14:04
Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Eğlence Merkezi ziyaretçilerini, şenlik havasında indirim günleriyle karşılamaya hazırlanıyor.
Seçkin markaların sezon ve mevsim sonu indirimlerinin yanı sıra,stok fazlası ve outlet ürünlerini "çılgın"fiyatlarla satışa sunulacağı Garaj Günleri, 20-29 Eylül tarihleri arasında konuklarını ağırlayacak.
Piazza Garaj Günleri 29 Eylül’e kadar devam edecek.
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