Pfizer'dan aylar sonra koronavirüs aşısı itirafı! “Arkadaşlar bu iş yürümeyecek”

Tüm dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs salgınıyla pençeleşiyor. İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Covid-19) özellikle delta varyantı ile daha bulaşıcı hale geldi ve can almaya devam ediyor.

Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi. O aşılardan belki de en popülerini geliştiren şirket Pfizer. Zira Uğur Şahin-Özlem Türeci çiftinin sahibi olduğu BioNTech ile birlikte geliştirilen aşı mRNA teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Pfizer'den aşı itirafı

Dünya genelinde uygulanan aşı sayısı 5 milyar barajını geride bırakırken, bugün Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan bu aşı için Pfizer cephesinden çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Pfizer'in viral aşılar için başkan yardımcısı ve baş bilim sorumlusu Dr Phil Dormitzer BioNTech'in kurucuları Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci ile aralarında geçen görüşmeyi ilk defa kamuoyu ile paylaştı.

İngiliz The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, Pfizer, yöneticileri virüsün hızla kontrol altına alınacağını düşündüğü için başlangıçta bir koronavirüs aşısı geliştirme teklifini geri çevirdi.

Şahin ve Türeci'ye bu cevabı verdiler

Ocak 2020'de yani virüsün yavaş yavaş dünyaya yayıldığı dönemde mRNA teknoloji ile bir aşı geliştirme fikrini ortaya atan Dr Uğur Şahin ve eşi Dr Özlem Türeci'ye Pfizer yetkilileri tarafından 'Arkadaşlar bu iş yürümeyecek' cevabı verildi.

Aynı habere göre, mRNA teknolojisi, o zamanlar, Dr Phil Dormitzer tarafından da fazla deneysel olarak değerlendirildi. Dr Dormitzer, bu kararı için 'Çalışma varsayımım, (Covid-19'un) Sars ve Mers salgınları gibi kontrol altına alınacağıydı' itirafında bulundu.

Söz konusu olumsuz cevap BionNTech'i mRNA tabanlı bir Kovid aşısı geliştirmeye karar vermesinden birkaç gün sonra geldi. Ancak Türeci ve Şahin ilk denemelerinin olumsuz yanıt almasına rağmen bu projeyi savundu.

Aşı tartışmalarına son noktayı koydu

Türeci ve Şahin'in bu ısrarı milyonlarca insanın hayatını kurtardı. Zira araştırmalar Kovid-19 aşısı olmayanların hastalanma riskinin 4,5, ölüm riskinin ise tam 11 kat yüksek olduğunu ortaya çıkardı.