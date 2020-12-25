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Gündem Pfizer/BioNTech aşısı Comirnaty ne demek?
Gündem

Pfizer/BioNTech aşısı Comirnaty ne demek?

Comirnaty ne demek? Comirnaty ne anlama gelir? Hiçbir dilde anlamı olmayan Comirnaty kelimesi nasıl oluştu? BioNTech, Pfizer ile beraber geliştirdikleri koronavirüs aşısının isminin "Comirnaty" olduğunu açıklamıştı. Peki, Comirnaty ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:55:00 -
Pfizer/BioNTech aşısı Comirnaty ne demek?

BioNTech, Pfizer ile beraber geliştirdikleri koronavirüs aşısının isminin "Comirnaty" olduğunu açıklamıştı. 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 yılı sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon doz aşının teminini amaçladıklarını duyuran şirket, Aşıların dağıtımı, bin ila 5 bin doz aşı taşıyabilen soğuk hava kutuları içerisinde yapılacak.

Comirnaty ne anlama gelir?

"Comirnaty" kelimesi İngilizcede bulunmayan bir kelimedir. BioNTech, İngilizcede bulunmayan bir kelime olan "Comirnaty" hakkında açıklama yaptı. BioNTech’in yaptığı açıklamaya göre bu kelime, Covid-19, mRNA (molekülün adı), İngilizcede "topluluk" anlamına gelen "Community" ve yine İngilizcede "bağışıklık" anlamına gelen "Immunity" kelimelerinin birleşiminden oluşturuldu.

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