Pfizer/BioNTech aşısı Comirnaty ne demek?

BioNTech, Pfizer ile beraber geliştirdikleri koronavirüs aşısının isminin "Comirnaty" olduğunu açıklamıştı. 2020 yılı sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 yılı sonuna kadar da 1 milyar 300 milyon doz aşının teminini amaçladıklarını duyuran şirket, Aşıların dağıtımı, bin ila 5 bin doz aşı taşıyabilen soğuk hava kutuları içerisinde yapılacak.

Comirnaty ne anlama gelir?

"Comirnaty" kelimesi İngilizcede bulunmayan bir kelimedir. BioNTech, İngilizcede bulunmayan bir kelime olan "Comirnaty" hakkında açıklama yaptı. BioNTech’in yaptığı açıklamaya göre bu kelime, Covid-19, mRNA (molekülün adı), İngilizcede "topluluk" anlamına gelen "Community" ve yine İngilizcede "bağışıklık" anlamına gelen "Immunity" kelimelerinin birleşiminden oluşturuldu.