  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor PFDK'den Galatasaray'a 34 bin 500 lira para cezası
Spor

PFDK'den Galatasaray'a 34 bin 500 lira para cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-01 19:15:03 -
PFDK'den Galatasaray'a 34 bin 500 lira para cezası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübüne toplam 34 bin 500 lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta stat dışından sahaya yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı sarı-kırmızılı kulübün 24 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca takım halindeki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Galatasaray'a 10 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ceza tayinine yer olmadığı yönünde karar aldı.

Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın hakeme yönelik hareketi nedeniyle bir maç men ve 6 bin 500 lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti
Dünya

Ermenistan, Putin'in teklifini reddetti

Rusya Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Salih Yılmaz, Rusya'nın Ermenistan'a bir teklifte bulunduğunu söyledi.
MSB açıkladı: Yunanistan sınırında hareketli anlar
Gündem

MSB açıkladı: Yunanistan sınırında hareketli anlar

Edirne Yunanistan hattında hareketli anlaryaşanıyor. Sınırdan Yunanistan’a geçmeye çalışan terör örgütü bağlantılı şahıslar yakalandı...
Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle
Gündem

Kamikaze dronelar ortaya çıktı! Azerbaycan’dan yeni hamle

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın 5 gününde Azeri cephesinden yeni bir hamle geldi. Ölüm dalışı gerçekleştiren kamikaze dronelar ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay