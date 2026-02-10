  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'a askeri müdahale İsrail'in ABD’ye dayatması mı? Ortak hedef nükleer silah Kıyafet zulmüne anayasal kalkan: Bakan Tunç ‘ötekileştirme bitecek’ dedi! Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi Türkiye’yi bölgesel güç yapmak istiyor! Siyonistlerin Başkan Erdoğan korkusu Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş! Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’te bir skandal görüntü daha! Millet parasıyla rezil kepaze oluyor ABD 4 milyar dolarlık borç taktı Saatler içinde TR705 paylaşımını silip küfürlü mesaja destek verdi! Tanju’yu kim korkuttu! CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti Bu para trafiğini açıkla Zeydan
Spor PFDK'den 3 Süper Lig takımına ceza!
Spor

PFDK'den 3 Süper Lig takımına ceza!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PFDK'den 3 Süper Lig takımına ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi. İşte cezaların ayrıntıları...

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe'ye, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 40 bin lira para cezası verdi.

Kocaelispor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 220 bin lira ceza veren kurul, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'a da müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 maçtan men ve 80 bin lira para cezası kesti.

PFDK, Beşiktaş'a ise çirkin ve kötü tezahürattan 20, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından 120 ve saha olaylarından dolayı 440 olmak üzere toplamda 580 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK’dan Süper Lig kulüplerine para cezası yağmuru
PFDK’dan Süper Lig kulüplerine para cezası yağmuru

Spor

PFDK’dan Süper Lig kulüplerine para cezası yağmuru

Cezalı futbolcuyu oynatmışlardı! PFDK gerekeni yaptı
Cezalı futbolcuyu oynatmışlardı! PFDK gerekeni yaptı

Spor

Cezalı futbolcuyu oynatmışlardı! PFDK gerekeni yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23