  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bilal Erdoğan: İnsanın insanlığını kaybetmesi, yapay zekanın dünyayı ele geçirmesinden daha sahici bir kaygı! İşte çarpıcı anketin sonuçları! Almanlar ABD gerçeği ile yüzleşti TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı! Terörsüz Türkiye'de yeni aşama Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu Kahramanmaraş Akdeniz'e inecek Türkiye’den satın alacak! Gökbey'de yeni anlaşma tamam Şimşek, rakamları paylaştı! Türkiye sanayisi dünya devleriyle yarışıyor İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz? Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da… Müftüden kınama! Müslüman Türk okulundaki Hıristiyan etkinliği kenti karıştırdı
Dünya Belediye Başkanı Mamdani açıkladı! Antarktika’dan bile soğuktu: 18 kişi öldü
Dünya

Belediye Başkanı Mamdani açıkladı! Antarktika’dan bile soğuktu: 18 kişi öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Belediye Başkanı Mamdani açıkladı! Antarktika’dan bile soğuktu: 18 kişi öldü

New York’ta ocak ayının sonlarından bu yana etkili olan dondurucu soğuklar sebebiyle can kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Zohran Mamdani, aşırı soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

 

 

ABD’nin en kalabalık kentlerinden New York, haftalardır etkisini sürdüren aşırı soğuk hava dalgasının ağır sonuçlarıyla mücadele ediyor.  Belediye Başkanı Zohran Mamdani basın açıklamasında, hafta sonu bir kişinin daha "şehrin sokaklarında hayatını kaybettiğini" aktardı.

 

Mamdani : İçerde kalın

New Yorklulara, "İçerde kalın, sıcak kalın, güvende kalın, birbirinize göz kulak olun." mesajını ileten Mamdani, ocak ayının sonlarından bu yana hava sıcaklığının 13 gün boyunca sıfır derece veya daha düşük seyrettiği New York'ta aşırı soğukların toplam 18 kişinin hayatına mal olduğunu söyledi.

 

"Kaybedilen her hayat bir trajedidir," diyen Mamdani ayrıca, 19 Ocak'tan bu yana New York'ta 1400 evsizin daha barınaklara yerleştirildiği bilgisini paylaştı.

 

Antarktika’yı geride bıraktı

Öte yandan, ABD Ulusal Hava Servisi (NWS), bu dondurucu soğukların ardından, sıcaklıkların bu hafta içinde sıfır dereceye yükseleceğini duyurdu.

 

Mamdani, ABD merkezli X firmasının sosyal medya hesabından 8 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "New York bugün Antarktika'nın bazı bölgelerinden daha soğuk." ifadelerine yer vermişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23